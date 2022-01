State of Play-Termin bekannt und Gran Turismo 7 steht im Fokus

Sony hat soeben über den offiziellen PlayStation-Kanal auf Twitter eine neue State of Play angekündigt, die sich ganz dem kommenden Rennspiel Gran Turismo 7 widmet. Alles Wichtige zum Event erfahrt ihr hier.

Datum: Mittwoch, der 02. Februar 2022

Mittwoch, der 02. Februar 2022 Uhrzeit: 23 Uhr deutscher Zeit

23 Uhr deutscher Zeit Länge: 30 Minuten

30 Minuten Thema: Gran Turismo 7

Das zeigt die State of Play zu Gran Turismo 7

Bevor das exklusive Rennspiel von Entwickler Polyphony Digital am 04. März 2022 auf PS4 und PS5 an den Start geht, soll es laut dem offiziellen PlayStation-Blog neue Infos zu den Modi und kommenden Features geben. Welche das genau sind, das wurde nicht verraten.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass wir einen Monat vor Release einen Überblick über das Spiel erhalten, in dem der Karriere-Modus einen großen Teil einnimmt. Den Tweet samt Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Keine große State of Play

Vorab gab es bereits Gerüchte, dass Sony im Februar eine neue große Ausgabe ihres State of Play-Formats startet. Abseits Gran Turismo 7 solltet ihr jedoch am Mittwoch keine weiteren Spiele erwarten. Infos zu God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West oder Ghostwire Tokyo wird es demnach erst später im Jahr geben.

Wollt ihr mehr über das Abenteuer von Aloy erfahren, haben wir aber allerhand neue Infos für euch, die ihr in der großen Preview von Kollegin Linda nachschlagen könnt:

198 19 Mehr zum Thema Horizon Forbidden West Europa-exklusiv angespielt: Besser und schöner als Teil 1

Das erwartet euch in Gran Turismo 7

Mit Gran Turismo 7 kehrt die berühmte Rennspiel-Reihe nach GT Sport wieder mehr zurück zu ihren Wurzeln und will gleich zum Release den von Fans so gefeierten Karriere-Modus wieder mehr in den Fokus rücken. Aber auch Freunde von Online-Modi sollen auf ihre Kosten kommen.

Freut ihr euch auf neue Infos zu GT 7 und welche Fragen wollt ihr beantwortet sehen?