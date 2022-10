PlayStation-Chef deutet an, dass Exclusives weiterhin für PS4 erscheinen

Eigentlich ist die PS5 schon zwei Jahre auf dem Markt, aber die neun Jahre alte PS4 wird immer noch mitgedacht. Zumindest erscheinen neue Exklusiv-Blockbuster wie God of War Ragnarök in der Regel auch noch für die alte Konsole. Das könnte auch noch eine ganze Weile so weitergehen, wie Sonys PlayStation-Obermotz Herman Hulst jetzt im Gespräch mit Axios erklärt.

PS4 und PS5: Sony will Cross-Gen-Releases auch in Zukunft nicht ausschließen

Entscheidung von Fall zu Fall: Herman Hulst gibt gegenüber Axios an, es könne gut sein, dass noch weitere Crossgen-Titel nach God of War 2 folgen. Zumindest will er das nicht ausschließen. Bestimmte Spiele nennt er dabei nicht, aber Sony werde das von Fall zu Fall evaluieren.

Dabei hoffen die Fans, die bereits eine PS5 besitzen, natürlich darauf, dass Sony die PS4 endlich hinter sich lässt. Zumindest liegt die Vermutung nahe, dass neue Spiele gar nicht ihr ganzes Potential entfalten können, wenn sie auch noch auf der alten Hardware laufen müssen.

Demgegenüber stehen die wenigen PS5-exklusiven Titel wie Ratchet & Clank: Rift Apart. Sie zeigen, was mit der neuen Hardware alles möglich ist. Die rasanten Wechsel zwischen den Spielwelten in dem Platformer wären so auf der PS4 nicht möglich, sie funktionieren nur dank der schnellen PS5-SSD:

Das ist die Begründung: Laut Herman Hulst will Sony die Millionen PS4-Besitzer*innen nicht außen vor und zurück lassen. Sie sollten nicht vergessen werden und es müsste sichergestellt werden, dass es für sie ebenfalls großartige Spiele gibt.

Ebenfalls eine große Rolle spielt wohl auch die Verfügbarkeit der PS5. Aktuell besitzen einfach immer noch viel mehr Menschen eine PS4 als eine PS5. Das dürfte sich angesichts immer noch gestörter Lieferketten, Ressourcen-Knappheit, Krieg und Corona wohl auch nur langsam verbessern.

Erst einmal kommt jetzt God of War: Ragnarök im November, und zwar sowohl für die PS4 als auch für die PS5. Dann müssen wir weitersehen: Aktuell hat Sony über das Jahr 2022 hinaus offiziell nur noch Spiele für die PS5 angekündigt, von der PS4 war nicht mehr die Rede. Aber das muss wohl nicht unbedingt heißen, dass es auch so bleibt.

Habt ihr eine PS4 oder eine PS5 oder beides? Wünscht ihr euch weiterhin PS4-Releases oder PS5-Exclusives?