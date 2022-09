God of War Ragnarök lässt euch genügend Zeit für den Preload

Am 9. November 2022 beginnt erneut das Schnetzeln und Schlachten, denn dann erscheint God of War Ragnarök für PS4 und PS5. Wer den Titel pünktlich zum Release spielen will, kann den Action-Titel vorab herunterladen. Der Preload-Termin lässt euch genügend Zeit, um das Spiel vorab zu installieren.

God of War Ragnarök Preload-Termin auf PS4 und PS5

Wie TwistedVoxel entdeckt hat, wird bereits jetzt angezeigt, wann der Preload von God of War Ragnarök beginnt. Allerdings wird das Datum nur angezeigt, wenn ihr den Titel vorbestellt habt.

Wann startet der Preload? Der Preload beginnt genau eine Woche vor dem offiziellen Release des Action-Titels für PS4 und PS5, also am 2. November 2022. Das gilt jedoch nur für die Vorbestellung der digitalen Variante im PS Store.

Wie groß ist God of War Ragnarök? Die PS4-Version soll angeblich 90,6 GB groß sein. Über die PS5-Version ist noch nichts bekannt, doch sie wird von der Installationsgröße her vermutlich kleiner ausfallen als die PS4-Version.

Falls ihr immer noch überlegt, ob God of War Ragnarök etwas für euch sein könnte, sollte sich den neusten Gameplay-Trailer ansehen. Der hilft sicherlich bei der Entscheidung:

Kann ich das Spiel noch vorbestellen? Ihr könnt noch bis zum Release am 9. November das Spiel vorbestellen und den Preload starten. Zur Auswahl stehen euch als digitale Varianten die Standard Version und die Digital Deluxe Edition, in der es exklusive Ingame-Items sowie ein Artbook und einen Soundtrack geben wird.

Mehr zu God of War Ragnarök in der Übersicht:

Review-Embargo könnte zeitgleich fallen

Gleichzeitig wird gemunkelt, dass die ersten Reviews zu God of War Ragnarök am gleichen Tag veröffentlicht werden dürfen wie der Beginn des Preloads. Somit könnt ihr euch vermutlich schon am 2. November mit den Tests vom Spiel überzeugen oder abwägen, ob der Titel etwas für euch ist.

Worum geht es in God of War Ragnarök? Im Sequel zum 2018 erschienenen God of War wird erneut die Beziehung des Vater-Sohn-Gespanns Kratos und Atreus auf die Probe gestellt. Das Duo muss sich noch mehr den nordischen Göttern und Monstern stellen. Der Titel schließt die Saga der Nordischen Mythologie ab.

Kauft ihr Spiele eher digital und nutzt den Preload oder bevorzugt ihr die physische Version am Release?