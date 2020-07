PlayStation Indies - Sony enthüllt 9 PS4- & PS5-Spiele auf einmal

Sony hat schon bei der Enthüllung der PS5 gezeigt, dass sie in Zukunft weiterhin auf Indies setzen werden. Um das zu verdeutlichen veröffentlichen sie im offiziellen PlayStation Blog heute Infos zu insgesamt neun neuen Indie-Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4.

Das sind die neuen PlayStation Indies für PS5 und PS4

Creaks

Plattform : PS4

: PS4 Release : Sommer 2020

: Sommer 2020 Entwickler: Amanita Design

Darum geht's: Creaks ist ein handgezeichnetes Puzzle-Abenteuer. Es hat als Spielidee ein reales Phänomen namens Pareidolia zur Grundlage. Durch dieses sehen zwei Personen die gleiche Sache anders. Ein Beispiel sind Wolken in denen der eine Gesichter erkennt und ein anderer nicht. Im Spiel seht ihr so zum Beispiel erst eine merkwürdige Kreatur, die euch verfolgt. Seht ihr diese aber im Licht, wird sie zu einem Nachttisch und könnt so Rätsel lösen.

F.I.S.T: Forged in Shadow Torch

Plattform : PS4

: PS4 Release : 2020

: 2020 Entwickler: TiGames

Darum geht's: In F.I.S.T: Forged in Shadow Torch spielt ihr einen Kampfhasen mit einer großen Faust aus Metal. Rayton ist der Name des Hasen, der sich durch eine Dieselpunk-Welt prügelt. Spielerisch erwartet euch ein 2D-Actionspiel, das durch ein vereinfachtes Kombosystem leicht erlernbar sein soll.

Where the Heart is

Plattform : PS4

: PS4 Release : Winter 2020

: Winter 2020 Entwickler: Armature

Darum geht's: In Where the Heart is durchlebt der Spieler einen Traum, bei dem aber die Realität und die Fantasie miteinander verschwimmt. Die alltäglichen Begegnungen, Beziehungen und Erlebnisse beeinflussen die Träume des Hauptcharakters Whit, während wir die Erinnerungen an seine Familie aufdecken.

Maquette

Plattform : PS4

: PS4 Release : 2020

: 2020 Entwickler: Graceful Decay

Darum geht's: Bei Maquette existiert die gesamte Welt noch einmal in sich selbst. So könnt ihr in einem Haus auf einem Tisch ein Modell sehen und in diesem ist das gesamte Haus zu sehen aber in kleiner. Mit dieser Mechanik müsst ihr dann Rätsel lösen und eine Geschichte rund um ein verliebtes Paar aufdecken.

Heavenly Bodies

Plattform : PS5, PS4

: PS5, PS4 Release : noch nicht bekannt

: noch nicht bekannt Entwickler: 2pt Interactive

Darum geht's: Bei Heavenly Bodies seid ihr ein Astronaut, der im Weltall an einer Raumstation Reparaturen durchführen muss. Das gesamte Spiel basiert auf physikalisch berechneten Simulationen. Über die Tasten, Trigger und Sticks bewegt ihr die Beine und Arme des Astronauten. Eine lokale Koop-Funktion gibt es auch und das Spiel unterstützt den DualSense mit seinem haptischen Feedback.

Recompile

Plattform : PS5

: PS5 Release : noch nicht bekannt

: noch nicht bekannt Entwickler: Phigames

Darum geht's: Recompile ist ein vom Metroidvania-Genre inspiriertes Action-Adventure, das sich in der weitläufigen 3D-Welt eines Mainframes ansiedelt. Spieler übernehmen die Kontrolle über ein halb-intelligentes Programm, das seiner Auslöschung entgehen will. Dafür müssen Kämpfe, Plattform- und natürlich Hacking-Einlagen gemeistert werden.

Carto

Plattform : PS4

: PS4 Release : 2020

: 2020 Entwickler: Sunhead Games

Darum gehts: Das Puzzlespiel Carto lässt euch eure Skills mit Landkarten unter Beweis stellen. Der Hauptcharakter kann nämlich die Map, die in Vierecke unterteilt ist, einfach nehmen und neu anordnen. So müsst ihr die verschiedenen Rätsel lösen und eine sehr persönliche Geschichte basierend auf Freundschaft sowie Selbsterkennung erleben.

Haven

Plattform : PS4, Xbox One, Switch

: PS4, Xbox One, Switch Release : 2020

: 2020 Entwickler: The Game Bakers

Darum geht's: Haven ist das neue Spiel der Furi-Macher von The Game Bakers. Das rundenbasierte Rollenspiel lässt sich allein oder im Koop angehen. Ihr steuert zwei Liebende, die gemeinsam auf einen fremden Planeten geflohen sind.

Worms Rumble

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Release : 2020

: 2020 Entwickler: Team 17

Darum geht's: Die beliebte Reihe Worms feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Mit Worms Rumble gehen die Entwickler einen neuen Weg und lassen euch Echtzeit-Kämpfe in einer 3D-Arena bestreiten. Bis zu 32 Spieler können gleichzeitig spielen und mit einem Schaf oder einer Bananen-Bombe bekriegen. Zusätzlich wird auch Cross-Play zwischen PS4 und PS5 unterstützt.

Auf welches der gezeigten Indie-Spiele freut ihr euch am Meisten?