PlayStation-Fan ist auf der Arbeit, schaut aus dem Fenster und sieht, dass Sony direkt davor einen mysteriösen Jet hat abstürzen lassen – Community rätselt

Wenn ein PlayStation 5 Jet vor dem Fenster abstürzt, ist erstmal guter Rat teuer.

Was würdet ihr machen, wenn ihr aus dem Fenster schaut – und plötzlich liegt ein abgestürztes Raumschiff in eurem Vorgarten? Dazu noch Beamt*innen in schwarzen Anzügen, die alles absichern, während Wissenschaftler*innen in Schutzanzügen Proben nehmen. Und dann kommt das Ding auch noch aus einem Portal mit PlayStation-Schriftzug?

Man wundert sich natürlich erst einmal – und spielt Sony damit direkt in die Hände.

No Man’s Sky oder Ratchet & Clank?

So ging es Reddit-User Hour_Dog1376. Der schaute zwar nicht in seinen Vorgarten, aber immerhin auf die Rasenfläche direkt vor seinem Bürogebäude.

Auf r/playstation teilte er ein Video, das einige Fans zum Rätselraten brachte. Darin ist zu sehen, wie direkt vor seinem Arbeitsplatz ein gelbliches Flugobjekt – halb Jet, halb Sci-Fi-Raumschiff – "abgestürzt" ist.

Hinter dem Fluggerät prangt ein großes Portal mit der Aufschrift "It happens on PS5". Rundherum wuseln Menschen in Anzügen herum, offenbar Teil eines professionellen Drehs. Auf späteren Fotos sieht man sogar mehrere Personen in offiziellen PS-Jumpsuits – anscheinend Schauspieler*innen oder Influencer*innen, die an einer Werbeaktion mitwirken.

Natürlich begann die Community sofort zu spekulieren, worum es dabei gehen könnte. Einige tippten wegen des Schiffs auf No Man Sky, andere auf Ratchet & Clank. Doch der Schriftzug verrät mehr, als es auf den ersten Blick scheint.

Teil einer größeren PS5-Kampagne

Wie sich herausstellte, gehört die Szene zu Sonys neuer weltweiter Werbereihe "It Happens on PS5". In den Clips zeigt Sony absurde Situationen, die sinnbildlich für das stehen sollen, was Spieler*innen auf der Konsole erleben.

Ein Spot zeigte bereits einen LKW, der auf einem Wolkenkratzer aufgespießt war, ein anderer ließ Fischer einen Kaiju an Land ziehen.

Eines hat die Kampagne jedenfalls geschafft: Sie macht neugierig und bringt die Leute zum Reden. Damit dürfte Sonys Ziel schon einmal erreicht sein.

Was meint ihr – clevere Kampagne oder doch zu viel Aufwand für eine simple PS5-Werbung?