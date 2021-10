Im PlayStation Store könnt ihr gerade das Jahresabo von PS Now zum halben Preis bekommen, also für 29,99 Euro statt 59,99 Euro. Das Angebot gilt allerdings nur für diejenigen, die kein aktives Abo haben. Ihr könnt also nicht zum halben Preis um ein Jahr verlängern. Außerdem solltet ihr beachten, dass sich das Abo nach Ablauf des Jahres automatisch zum vollen Preis um ein weiteres Jahr verlängert, sofern ihr nicht rechtzeitig kündigt. Der Deal läuft nur noch bis Sonntag. Hier findet ihr ihn:

Was bietet PlayStation Now?

Sofortiger Zugriff auf über 600 Spiele: PS Now ist ein Abo-Service für PS4 und PS5, mit dem ihr sofortigen Zugriff auf über 600 Spiele erhaltet. Bei einem großen Teil davon handelt es sich um PS4-Spiele, darunter auch Exklusivtitel wie zum Beispiel The Last of Us 2, God of War oder Detroit: Become Human. Die meisten der Spiele sind dauerhaft Teil der Bibliothek von PS Now, ein paar der größeren Titel wechseln jedoch. The Last of Us 2 ist beispielsweise nur noch bis zum 3. Januar enthalten. Die Liste aller Spiele findet ihr hier:

Streaming & Download: Ursprünglich war PS Now ein reiner Streaming-Dienst. Mittlerweile könnt ihr aber sämtliche PS4- und PS5-Spiele herunterladen und dann auch ohne offline zocken. PS Now braucht bloß alle paar Tage eine Internetverbindung, um zu überprüfen, ob eure Lizenz noch gültig ist. PS3- und PS2- Spiele können hingegen weiterhin nur per Stream gespielt werden.

Online-Multiplayer: Die in PlayStation Now enthaltenen Spiele könnt ihr auch im Online-Multiplayer spielen, und zwar selbst dann, wenn ihr kein PS Plus besitzt. Für den Online-Multiplayer anderer, nicht in PS Now enthaltener Spiele braucht ihr aber weiterhin ein PS-Plus-Abo.