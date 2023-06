PS Plus Premium bekommt endlich PS5-Streaming und das gilt sogar für eure gekauften Spiele

Spiele wie Ratchet & Clank: Rift Apart müssen bald nicht mehr zwangsläufig installiert werden.

Sony hat die Produktionskapazitäten der PS5 deutlich hochgefahren und das zeigt sich offenbar auch bald in den firmeneigenen Rechenzentren, die Cloud-Gaming möglich machen. Dort war bisher lediglich PS4- und PS3-Hardware verlötet, bald sollt ihr aber auch PS5-Spiele streamen können.

Das steckt im großen Cloud-Streaming-Upgrade

PS5-Spiele können bisher nicht gestreamt werden, das sollte sich aber eigentlich schon vor Monaten geändert haben, wie ein Leak damals vor der Firmware-Version 7.00 suggerierte.

Mittlerweile sind wir bei Version 7.40 angekommen und vom PS5-Streaming fehlte bisher jede Spur.

Das hat sich mit dem jüngsten Eintrag im PlayStation-Blog geändert. Neben den künftigen Bonus-Spielen für Extra und Premium hat Sony darin bestätigt, am Streaming von PS5-Spielen zu arbeiten.

Und die müssen nicht einmal zwangsläufig in der Spielebibliothek von PS Plus Premium enthalten sein:

„Wir testen derzeit Cloud-Streaming für PS5-Spiele - dazu gehören PS5-Titel aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog und deren Game Trials sowie bestimmte digitale PS5-Titel, die Spieler*innen besitzen. Sobald das Feature eingeführt wird, kann Cloud-Streaming für unterstützte PS5-Titel direkt auf eurer PS5-Konsole genutzt werden. Das bedeutet, dass es für Premium-Mitglieder einfacher ist, Lieblingsspiele zu spielen, ohne sie vorher auf der PS5-Konsole herunterzuladen.“

Sony arbeitet also an genau derselben Funktion, die Microsoft für den Xbox Cloud Service schon im vergangenen Jahr angekündigt hat, aber bisher nicht realisierte.

Auch holt das japanische Unternehmen gewaltig im Hinblick auf Cloud-Gaming auf. Microsoft hatte schon weitaus früher auf Xbox Series X-Hardware umgestellt, der Sony-Abo-Dienst zieht erst jetzt nach.

Keine Auswirkungen auf PS4 und Project Q

Beim letzten PlayStation Showcase hat Sony neue Hardware gezeigt. Der Streaming-Handheld mit dem Codenamen "Q" macht sich PlayStation Remote Play zu Nutze, auf ein 8 Zoll großes Display wird also das Geschehen von der PS5, die als Server dient, übertragen. Mit dem Handheld kann die Konsole dann ferngesteuert werden.

Einer unserer größten Kritikpunkte war dabei der reine Fokus auf Remote Play und das Ignorieren von Cloud-Streaming, das Teil von PS Plus Premium ist.

Mehr dazu in dieser Kolumne:

Auch die PS4 wird nicht in der Meldung im PlayStation-Blog genannt, es würde aber auch nicht sonderlich verwundern, wenn Sony PS5-Spiele auch PS5-exklusiv hält. Ob PS4-Spiele, die ihr besitzt, ebenfalls mitgemeint sind, bleibt zudem offen, genau wie der Aspekt, ob diese dann auf die PS4 gestreamt werden könnten.

Viele Fragezeichen

Welche PS5-Spiele unterstützt werden, geht genauso wenig aus dem Text hervor. Wir gehen aber vorrangig von First-Party-Exclusives aus, da sie als Zugpferde der PS5 viel Aufmerksamkeit generieren und zum teureren Abo verleiten dürften.

Außerdem werden keine technischen Details genannt. Ob die Spiele in 4K oder Full HD gestreamt werden, steht also in den Sternen.

Eine Übertragung in 4K wäre natürlich bei den grafischen Highlights auf der PS5, darunter Horizon Forbidden West oder das Demon's Souls-Remake, absolute Sahne, wir glauben aber, dass Sony darauf verzichtet, genau wie zuvor auch Microsoft.

Das ist im Hinblick auf die dafür notwendige Internet-Infrastruktur nämlich irgendwo verständlich, schließlich sollen die Latenzzeiten bei unseren Controller-Eingaben niedrig bleiben und das wäre bei größeren Datenpaketen weitaus kniffliger.

Es wird kein Termin genannt

Ebenso schweigt sich Sony über den möglichen Launch oder die Implementierung in eine künftige Beta-Firmware aus. Unserer Ansicht nach ist die Erweiterung des Service eine großartige Maßnahme, um das bislang nicht vollumfänglich überzeugende Premium-Abo aufzuwerten.

Würdet ihr PS5-Spiele streamen? Oder ist die Einschränkung auf eine Konsole zu wenig für euch?