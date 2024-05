Silent Hill 2 Remake hat konkreten Release und zeigt neues Gameplay

Das Remake von Silent Hill 2 hat einen konkreten Release während der State of Play erhalten.

Sony hat während einer gut 30-minütigen State of Play – hier findet ihr alle Infos – insgesamt 14 Titel vorgestellt, die in den kommenden Monaten auf PS5 und PC kommen. Eines der Highlights war die bereits zuvor enthüllte Neuauflage von Silent Hill 2, von der wir schon vorab wussten, dass sie noch 2024 erscheint. Wann genau, wurde jetzt neben neuem Gameplay enthüllt.

Wann erscheint das Remake zu Silent Hill 2? Am 08. Oktober 2024. Der Release erfolgt zeitgleich auf PS5 und PC (via Steam).

Den frischen Trailer zum Remake könnt ihr euch derweil hier anschauen:

1:50 Silent Hill 2 zeigt neues Gameplay und enthüllt Release

Was ist zu sehen: Im Fokus stehen vor allem die beiden Hauptfiguren James Sunderland und Angela Orosco, die im Trailer aufeinandertreffen und sich in Cutscenes unterhalten. Im Anschluss bekommen wir noch ein wenig frisches Gameplay zu sehen, in dem sich James unter anderem mit gezückter Pistole und Eisenrohr bewaffnet gruseligen Krankenschwestern entgegenstellt.

Das Remake des Survival-Horror-Klassikers, der 2001 zunächst für PS2 und dann für Xbox erschien, wird von Bloober Team entwickelt, die zuvor The Medium, Layers of Fear und Observer veröffentlicht haben.

State of Play im Mai Alle Ankündigungen des PS5-Showcases im Überblick von Eleen Reinke

Das Wichtigste von der State of Play

Sony hat während des Showcase insgesamt 14 Titel gezeigt. Große Highlights neben dem Silent Hill Remake waren vor allem ein neuer Trailer zu Capcoms Monster Hunter Wilds, ein neuer Plattformer mit PlayStation-Maskottchen Astro Bot in der Hauptrolle, mehr Bilder vom Until Dawn Remake und reichlich Infos zum hauseigenen Multiplayer-Shooter Concord.

Für alle auf PC gab es zudem die tolle Neuigkeit, dass God of War Ragnarok am 19. September samt Ultrawide-Support seinen Weg auf den Rechner findet.

Silent Hill 2 erscheint im Oktober. Wie gefällt euch das Gezeigte zum Spiel und glaubt ihr, dass das Remake dem Klassiker gerecht wird?