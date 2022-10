PlayStation Stars: Wer Modern Warfare 2 oder God of War 2 vorbestellt, bekommt Preorder-Bonuspunkte

PlayStation Stars belohnt euch wohl nicht nur für eure Treue oder dafür, besonders beeindruckende Herausforderungen in Spielen zu meistern. Offenbar gibt es auch Bonuspunkte, wenn ihr bestimmte Spiele vorbestellt. Zumindest ist das in den USA und bei God of War Ragnarök sowie Call of Duty Modern Warfare 2 der Fall. Es gilt sogar, wenn die Vorbestellungen bereits getätigt wurden.

PlayStation Stars bringt wohl auch Preorder-Boni

Was ist PlayStation Stars? Bei PS Stars handelt es sich um ein neues Treue- und Bonusprogramm für alle, die PlayStation spielen. Ihr könnt durch regelmäßiges Zocken, das Ergattern von Trophäen oder durch die Erfüllung anderer Aufgaben Bonuspunkte sammeln. Die lassen sich in digitale Sammlerstücke oder sogar PSN-Guthaben umtauschen.

Das Ganze setzt zudem auch noch auf verschiedene Status-Level, die dann wiederum besondere Belohnungen und Extras freischalten. Wer PS Plus abonniert, bekommt noch einmal zusätzliche Boni.

In Nordamerika ist PlayStation Stars bereits gestern losgegangen, in Asien schon vor einigen Tagen. Dort können die ersten Teilnehmer*innen jetzt ganz besondere Bonuspunkte absahnen, die einen Ausblick auf die Zukunft gewähren. Offenbar gibt es nämlich auch für bestimmte Vorbestellungen PlayStation Stars-Punkte.

In diesem Fall geht es erst einmal nur um God of War Ragnarök und Call of Duty Modern Warfare 2. Sony hat eine Nachricht an PSN-Nutzer*innen geschickt, in der bekannt gegeben wird, dass alle PS Plus-Mitglieder PlayStation Stars-Punkte erhalten, wenn sie God of War 2 oder das neue CoD vorbestellen (via: TwistedVoxel).

Ihr müsst die Preorder nicht canceln: Das gilt sogar für all diejenigen, die die Spiele bereits vorbestellt haben. Dann solltet ihr automatisch die Punkte bekommen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr aber auch einfach noch bis zum Launch vorbestellen, um die Boni einzusacken.

Zusätzlich kündigt Sony zum Launch der beiden Spiele besondere PS Stars-Kampagnen an. Wie genau die aussehen, bleibt noch unklar. Aber offenbar könnt ihr mit God of War Ragnarök und CoD Modern Warfare 2 ordentlich PlayStation Stars-Punkte abgreifen. Sowohl durch die Vorbestellungen als auch durchs Spielen.

Was haltet ihr davon, Punkte für die Vorbestellungen zu bekommen? Freut ihr euch auf das Treueprogramm?