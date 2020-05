DOOM Eternal ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Den erst im März erschienenen Shooter-Hit gibt es 25 Prozent günstiger und damit für 52,49 Euro statt 69,99 Euro. Auch die Deluxe Edition mit dem Year-One-Pass ist reduziert, von 99,99 Euro auf 74,99 Euro. Das Angebot gilt bis zum 13. Mai. In diesem Artikel erklären wir, für wen sich der Deal lohnt. Falls ihr ohnehin schon fest zum Kauf entschlossen seid, findet ihr hier zum Angebot:

Gnadenlose Action: Auch diesmal liefert DOOM wieder jede Menge Action der härtesten Sorte. Damit ist aber nicht nur die erneut kompromisslose Gewaltdarstellung mit ihren brutalen Todesanimationen gemeint. Auch der spielerische Anspruch ist hoch. Schnelle Reflexe reichen nicht. Wer gegen die Dämonenhorden bestehen will, muss im Kampf jederzeit ein Auge auf Gesundheit, Rüstung und Munition haben und zudem den Überblick über die Gegner behalten.

Auf der Jagd: Lebenspunkte und Ressourcen bekommen wir nämlich zurück, wenn wir Gegner auf eine bestimmte Weise, beispielsweise mit der Kettensäge oder dem Flammenwerfer, töten. Wann immer wir im Kampf in Not geraten, machen wir deshalb Jagd auf den schwächsten Dämon. Diesen finden und erledigen wir aber nur, wenn wir die zahlreichen kreativen Gegnertypen mit ihren individuellen Schwächen und Angriffstaktiken gut kennen.

Jetzt mit Hintergrundgeschichte: Wie schon beim Reboot aus 2016 ist auch in DOOM Eternal die Story eher nebensächlich. Die Action steht klar im Vordergrund. Trotzdem ist die Handlung diesmal interessanter und vor allem informativer geraten. So erfahren wir nicht nur etwas über die Ursprünge des Doom Guys, der jetzt Slayer genannt wird, sondern auch über den Kampf zwischen Himmel und Hölle, in den wir hineingeraten sind.

DOOM Eternal im GamePro-Test

Zwei gegen einen: Neben der furiosen Solo-Kampagne bietet DOOM Eternal auch einen Multiplayermodus, in dem zwei Spieler als Dämonen gegen einen anderen Spieler in der Gestalt des Slayers antreten müssen. Der Slayer gewinnt nur, wenn er beide Gegner innerhalb von 20 Sekunden tötet. Ansonsten erstehen diese wieder auf. Umgekehrt ist ein fähiger Slayer nur durch gute Zusammenarbeit der beiden Dämonen-Spieler zu erledigen.

Fazit: Doom Eternal ist ein Meisterwerk, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen darf, wenn man Lust auf einen harten, temporeichen Singleplayer-Shooter hat. Deswegen vergaben wir in unserem Test satte 90 Punkte. Nur diejenigen, die auf eine entspannte Ballerei für Zwischendurch gehofft hatten, könnten stärker ins Schwitzen geraten, als ihnen lieb ist. Sowohl im Solo- als auch im Multiplayermodus ist DOOM Eternal nämlich ziemlich anspruchsvoll.

