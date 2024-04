Schick, schick: PlayStation und Puma tun sich für neue Sneaker-Kollaboration zusammen und die Treter sehen echt klasse aus

Das freut das stylische Gamer-Herz. (Bild: Puma, PlayStation)

Zum Glück gehören Klischees wie unstylische Gamer der Vergangenheit an. Verschiedene Kollaborationen mit Top-Marken weltweit können dies unlängst beweisen. Wie auch der Zusammenschluss zwischen PlayStation und Puma, der neben schicken Sneakern auch weitere Kleidungsstücke hervorgebracht hat.

Puma X PlayStation

Die Kollaboration ist bereits erschienen, und zwar am 18. April um 6:00 Uhr morgens. Die Kollektion umfasst verschiedene Sportkleidung wie T-Shirts, Shorts, Caps sowie Taschen und richtet sich an Kinder und Erwachsene aller Geschlechter. Am prominentesten sind jedoch die beiden Sneaker-Typen.

Die „PUMA x PLAYSTATION Suede Sneakers” haben einen tiefen Schnitt und sind in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar. Beide Farbvarianten besitzen eine blaue Sohle. Die Seite der Sneaker ist mit den bekannten PlayStation-Symbolen versehen. Kosten tun euch die schicken Treter 109,95 Euro.

Die „PUMA x PLAYSTATION RS-X Sneakers” reichen bei den Knöcheln hingegen etwas höher. Auch die Sohle fällt höher als bei den anderen Sneakern aus derselben Kollaboration aus. Die RS-X Sneaker können hingegen lediglich eine Farbvariante aufweisen. Sie sind größtenteils weiß, das von einem ähnlichen blau wie bei den Suede Sneakers ergänzt wird. Diese Schuhe fallen mit ihren 119,95 Euro etwas teurer aus.

Top-Marken für Zocker

Die Kollaboration mit Puma ist nicht die erste, die PlayStation eingegangen ist. In der Vergangenheit hat sich das Unternehmen mit anderen Giganten der Fashion-Industrie wie Balenciaga, Hype und Nike zusammengeschlossen.

Auch für Puma ist das nicht die erste Verbindung zu einem popkulturellen Medium. Aktuell läuft noch eine Kollaboration mit dem Manga beziehungsweise Anime One Piece. Dort erwartet euch unter anderem eine etwas größere Auswahl an Schuhen, die an unterschiedliche Charaktere angelehnt ist.

Sind die Sneaker etwas für euch? Oder habt ihr Interesse an den anderen Kleidungsstücken?