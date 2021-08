Animal Crossing bekommt die vielleicht süßesten Sneaker, die wir je gesehen haben

Nun gesellt sich wohl auch die Animal Crossing-Reihe zu den Spielen, die neben klassischem Merch wie Postern, Plüschtieren und Co. eigens designte Klamotten bekommen. Konkret handelt es sich hier um eine Zusammenarbeit zwischen der Nintendo-Marke Animal Crossing und der Marke Puma, die uns einiges an Mode bescheren, darunter Sneaker und einen Hoodie in den Farben der Reihe.

Zusammenarbeit von Animal Crossing und Puma

Einen ersten Blick auf die Wild Rider-Sneaker können wir bereits bei SneakerFreaker erhaschen, wo es die Schuhe einmal von allen Seiten zu sehen gibt. Das pastellige blau-grün-beige Farbdesign dürfte Fans der Spielereihe sofort vertraut sein. Auch die Motive sind nicht unbekannt: So befinden sich auf der Oberseite kleine Chibi-Bilder der verschiedenen Inselbewohner und auch das bekannte Blattdesign ist an mehreren Stellen zu finden, so etwa im Innenfutter.



Als Zeichen der Kollaboration ist natürlich auch das Puma-Logo am Schnürsenkel und an der Seite angebracht. Zusätzlich zum Paar gibt es außerdem ein kleines Beutelchen für die grünen Ersatzschnürsenkel.

Weitere einzigartige Gaming-Sneaker könnt ihr euch hier anschauen:

Zusätzlich zu den Sneakern erwartet uns anscheinend auch noch weitere Mode. Bei den Bildern ist ein Hoodie in blassem Minze-Ton von hinten zu sehen, der ebenfalls die kleinen Chibi-Bilder der Inselbewohner abgebildet hat. Anscheinend können wir auch noch mit weiteren Kleidungsstücken als Teil der Kollaboration rechnen. Laut Sneakerfreaker soll es noch weitere Reveals geben.

Wann erscheinen die Animal Crossing-Sneaker? Einen Releasetermin für die Sneaker gibt es derzeit leider noch nicht, wir müssen uns also noch bis zu einer offiziellen Ankündigung gedulden.

Was haltet ihr von den Animal Crossing-Sneakern?