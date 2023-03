Es gibt freshe Final Fantasy-Sneaker, die wie Sims-Schuhe aussehen

Die FF14-Sneaker machen euch zu freshen Fans.

Mit dem passenden Merchandise können wir unsere liebsten Videospiele auch nach dem Ausschalten der Konsole bei uns tragen. Verschiedene Hersteller haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Schuhkollektionen herausgebracht, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Leider meistens mit der Folge, dass die Schuhe zu einem teureren Preis wiederverkauft wurden.

Zur Freude aller Fans bringt Puma nun eine neue Kollektion in Kooperation mit dem MMO Final Fantasy 14 heraus. Es wird insgesamt vier verschiedene Modelle geben, die uns auch in der realen Welt zu Krieger*innen des Lichts machen.

Final Fantasy 14-Sneaker in unterschiedlichen Farbmodellen

Wie sehen die Schuhe aus? Es gibt jeweils zwei Farbvarianten des Puma Slipstream- und des RS-X-Modells. Ein Farbschema ist eher dunkel gehalten, während das andere eher in hellen Farbtönen erstrahlt. Die unterschiedlichen Farbschemata symbolisiert das Gleichgewicht von Licht und Schatten, das in Final Fantasy 14 eine große Rolle spielt.

Die Schuhe haben viele kleine Details aus dem Final Fantasy 14-Universum. Bei zwei der Schuhpaaren ersetzt die Fette Katze beispielsweise das Puma-Logo. Die Fette Katze ist ein Reittier im MMO und ein bekanntes Maskottchen des Spiels.

Die anderen beiden Schuhpaare haben einen Kristall-Anhänger an den Schnürsenkeln, der uns ein wenig an den Plumbob aus Die Sims erinnert. Mit ihm wird angezeigt, welcher Sims gerade gesteuert wird. Außerdem haben die Schuhe auf der Rückseite das Meteor-Symbol von FF14.

Was werden die Schuhe kosten? Die teuersten Schuhe wird es zu einem Preis von 17.050 Yen geben, was umgerechnet einem Preis von ca. 118 Euro entspricht. Die anderen Paare gibt es entweder für rund 106 Euro oder zu einem Preis von etwa 99 Euro.

Die Schuhe sollen am 15. März 2023 in Japan an den Verkaufsstart gehen. Ob es die Schuhe auch im Rest der Welt geben wird, ist nicht bekannt.

Final Fantasy 14 ist aktuell für PS4, PS5 und PC verfügbar. Mit der aktuellen Erweiterung Endwalker hat das MMO einen neuen Schwung von Spieler*innen erlebt und sich großer Beliebtheit erfreut. Seit dieser Erweiterung gibt es die Insel namens Sanctuary, auf der Spieler*innen Gemüse anbauen oder Tiere züchten können.

Wie findet ihr die Final Fantasy 14-Sneaker?