Fan kreiert wunderschöne Pokébälle, die wie Pokémon aussehen - Erkennt ihr sie alle wieder?

Der User 'Here is Wally' kreiert eigene Pokébälle. (Bild: Here is Wally / OLM / The Pokémon Company)

Neben dem rot-weißen Standard-Pokéball gibt es noch viele weitere Arten, die uns je nach Situation einen Vorteil verschaffen und anders aussehen. Erhöht der Superball etwa die Chance, allgemein stärkere Pokémon zu fangen, steigert der Netzball die Fangchance auf Wasser- und Käfer-Monster. Ein Safariball kann dagegen nur in der Safarizone genutzt werden.

Damit zielen all diese Pokébälle irgendwie auf die Fangquote ab. Aber wie wäre es, wenn jedes Pokémon seinen ganz eigenen, besonderen Ball bekommt? Wie würden die aussehen? Das hat sich auch der User 'Here is Wally' gefragt und einfach mal angefangen, für viele Pokémon persönliche Pokébälle zu kreieren. Einige davon hat er sogar mit dem 3D-Drucker hergestellt. Und die sehen fanastisch aus!

Pokébälle, die wie Turtok und Relaxo aussehen

Here is Wally ist nicht nur Pokémon-Fan, sondern auch sehr kreativ. Das hat die Person mittlerweile mit unzähligen Pokéball-Kreationen bewiesen, die an das Aussehen der Taschenmonster angelehnt sind. Einige davon hat er mit einem 3D-Drucker sogar hergestellt:

Erkennt ihr, welcher Pokéball zu welchem Pokémon gehört? Zu den eher offensichtlichen Kandidaten dürften Turtok (unten links) oder Smogon (unten rechts) zählen. Wenn man genau hinschaut, erkennt man aber auch die gerümpften Augenbrauen von Voltobal auf dem vermeintlichen Standard-Pokéball (Mitte rechts).

Hier die Auflösung für alle neun Bälle, der Reihenfolge nach (von oben links nach unten rechts):

Firnontor

Relaxo

Lucario

Elekid

Machomei

Voltobal

Turtok

Porygon

Smogon

Die selbstgemachten Bälle können sogar leuchten. In einem kleinen Video zum Turtok-Ball zeigt Here is Wally, dass auch etwas Technik im Ball steckt:

In den Pokéball-Kreationen stecken Hunderte Stunden an Arbeit

Bei den ausgedruckten Exemplaren handelt es sich aber nur um einen sehr kleinen Teil seiner Kreationen. Nachdem sich Here is Wally nämlich gefragt hat, wie Trainer*innen wissen, in welchem Ball welches Monster steckt, kam er nicht nur auf die Idee, ein paar einzigartige Bälle zu keieren. Viel mehr bastelte und renderte er Bälle für die ersten 151 Pokémon. Wie die alle aussehen, zeigt er in einem Video:

Aus einer kleinen Frage wurde demnach ein riesiges Projekt, das wenig überraschend massig Zeit in Anspruch nimmt. Unter seinem Kanto-Video erklärt Here is Wally etwa, dass er alleine in die erste Generation insgesamt schon über 300 Stunden Arbeit gesteckt hat:

Ich habe in den letzten Monaten nebenbei an diesem Projekt gearbeitet. Insgesamt habe ich etwa 100 Stunden für die Designs und 200 Stunden für das Rendering aufgewendet. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich gelohnt hat, aber ich finde, sie sehen ziemlich schick aus.

Ob sich das gelohnt hat? Aber sowas von! Bei der Community kommen die selbstgemachten Pokébälle überaus positiv an. "Ein Hoch auf weitere epische Kreationen!" und "Die sind fantastisch!" drücken es da schon ganz gut aus. Viele würden die besonderen Bälle am liebsten sofort kaufen, was über Etsy (3DbyWally) teilweise sogar geht.

Was sagt ihr zu den Pokébällen? Wünscht euch euch diese Kreationen in den Spielen? Und konntet ihr alle zuordnen?