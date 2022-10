Pokémon - So viel würde ein Pokéball im echten Leben kosten

In Game Freaks Pokémon-RPGs bezahlen wir bekanntlich seit jeher mit der Währung "Pokédollar", die wir in Trainerkämpfen verdienen, um sie dann wiederum für verschiedenste Items auszugeben. Ein einzelner Pokéball kostet im Ingame-Supermarkt beispielsweise 200 Pokédollar – aber wie viel Geld wäre das eigentlich im echten Leben?



Diese Frage kommt seit mehreren Jahren regelmäßig in der Pokémon-Community auf, so zum Beispiel in diesem Reddit-Thread. Mittlerweile gibt es mehrere Theorien dazu – die einen simpel, die anderen beeindruckend komplex und mathematisch. Wir haben die gängigste Preistheorie mal für euch heruntergebrochen. Keine Angst, mit komplexem Mathe verschonen wir euch.

So teuer ist ein Pokéball in Euro/US-Dollar circa

Die gängigste Berechnung für den Real Life-Preis eines Pokéballs ist wirklich einfach und plausibel. Blogger Aqua Admin Matt erklärt es in seinem Blogpost sehr anschaulich: Wir müssen uns lediglich anschauen, wie viel Items im Spiel kosten, die auch im echten Leben in den Supermarktregalen stehen.

So können wir in den Pokémon-RPGs Verbrauchsgegenstände wie Limonade, Sprudelwasser oder Kuhmuh-Milch kaufen, mit denen wir die KP unserer Taschenmonster bei Bedarf heilen können. Hier mal der Preis in Pokédollar für eine frische Pulle Kuhmuh-Milch von Miltank.

Kuhmuh-Milch = 500 Pokédollar

Der Blogger gibt als gängigen US-Ladenpreis für einen Liter frische Kuhmilch $3,6 an. Wenn $3,6 gleich 500 Pokédollar sind, dann entsprechen 0.0072 US-Dollar gleich einen Pokédollar. Die 0.0072 US-Dollar rechnen wir dann mal 200 (weil ein Pokéball im Spiel ja 200 Pokédollar kostet) und kommen dann auf einen Wert von $1,44 für einen einzigen Pokéball, was laut aktuellem Wechselkurs (Stand 28. Oktober 2022) 1,45 Euro entspricht. Sorry, ein wenig Mathe musste doch sein.

Zusammengefasst: Ein Pokéball würde nach dieser Rechnung also 1,45 Euro kosten

Ein Superball würde demnach für 2,16 Euro (300 Pokédollar) und ein Hyperball für 8,64 Euro (1200 Pokédollar) zu haben sein. Natürlich kann es sich hier nie um genaue Preise handeln, sondern lediglich um Richtwerte, da das Ergebnis ja davon abhängig ist, welchen Real Life-Preis wir überhaupt als Ausgangswert für die Berechnung nehmen.

Aqua Admin Matt geht in seinem Blogpost übrigens noch weiter in die Tiefe und berechnet außerdem, wie viel Preisgeld Trainer und Trainerinnen nach einem gewonnenen Kampf abgeben würden (irgendwas zwischen 28 und 50 US-Dollar). Ein ordentliches Taschengeld, findet ihr nicht auch?

Pokédollar = Yen? Einige andere Fans gehen übrigens stattdessen davon aus, dass 1 Pokédollar schlicht und einfach 1 Yen entspricht. 200 Pokédollar wären dann 200 Yen. Umgerechnet würden wir demnach $1,36 oder 1,37 Euro für einen Pokéball blechen.

Weitere spannende Pokémon-Fakten und -Geschichten:

Pokémon Karmesin und Purpur erscheint bald

Mit Karmesin und Purpur geht übrigens am 18. November die 9. Pokémon Generation an den Start:

Diesmal entführen uns die neuen Editionen für Nintendo Switch in eine nahtlose Open World, die ihr euch schon einmal im oben verlinkten Trailer ansehen könnt. Wie sich das Ganze spielt und wie sich die neue offene Spielwelt anfühlt, könnt ihr in unserem Anspielfazit zu Pokémon Karmesin und Purpur nachlesen.