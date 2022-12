Pokémon: In der 10. Generation könnte es an das andere Ende der Welt gehen

Mit Pokémon Karmesin & Purpur steckt die neunte Generation gerade erst am Anfang. Nichtsdestotrotz schweifen die Blicke bereits in die Zukunft auf die zehnte Generation und damit auf eine Jubiläum. Nintendo und die Pokémon Company könnten sich also durchaus etwas besonderes einfallen lassen. Bislang gibt es jedoch noch keinerlei Informationen dazu, aber wohl schon einen ersten Hinweis, der die Region betrifft. Es könnte durchaus sein, dass es uns in den nächsten Editionen nach Australien verschlägt.

Australien wohl als nächstes Setting angeteast

Darum geht's: Pokémon Karmesin/Purpur sind seit dem 18. November für die Nintendo Switch erhältlich. In der Paldea-Region gehen wir auch in der Akademie und besuchen Kurse. In einem dieser Kurse, genauer gesagt im Kunstraum rechts an der Wand, ist ein interessantes Bild zu sehen. Das zeigt offensichtlich Uluru (auch Ayers Rock), den berühmten Berg in Australien und könnte damit ein Teaser auf die nächste Region sein.

Hier seht ihr das besagte Bild, das Brenduke auf Reddit geteilt hat:

Womöglich erwartet uns also eine Welt, die an Australien oder der Down Under-Region, also inklusive Neuseeland und südpazifische Inseln, angelehnt ist.

Warum klingt das plausibel? Das könnte durchaus passen, denn Pokémon lässt sich gerne von realen Orten und Ländern inspirieren. Zudem gehört es fast schon dazu, dass in den Editionen bereits Teaser für die nächste Generation versteckt sind. Zuletzt konnten wir in Pokémon Schwert/Schild bereits durch Weintrauben und Orangen auf Tapeten und Symbolen Spanien und Portugal als Setting für Karmesin und Purpur erkennen.

Was Australien für Möglichkeiten bietet

Nehmen wir mal, Australien dient wirklich als Vorbild für die nächste Region, könnten sich daraus beispielsweise folgende Dinge ergeben:

Die Namen der Editionen könnten das prägnante Sandrot und Ozeanblau aufgreifen, um bei den Farben zu bleiben.

Unter den neuen Pokémon, womöglich sogar Starter oder Legis, wären sicherlich Designs dabei, die auf regionalen Tieren basieren, wie etwa Krokodile, Kängurus, Koalabären, Schlangen und Spinnen.

Die Kultur der Ureinwohner und die toxische Flora und Fauna könnten thematisiert werden.

Neben viel Wüste wären auch malerische Stände, Regelwald und große Städte mit dabei.

Der Uluru-Berg könnte ein zentraler Schauplatz sein, beispielsweise für ein Legendäres Pokémon.

Achtung! Bei den genannten Dingen handelt es sich nur um Ideen unsererseits, nicht um irgendwelche Rückschlüsse, die bereits anderweitig aus dem Karmesin/Purpur-Gemälde gezogen wurden. So oder so: Genießt die Australien-Thematik mit Vorsicht. Bis auf Weiteres handelt es sich auch nur um ein Gerücht. Wir fragen diesbezüglich bei Nintendo nach.

Aber was haltet ihr von Australien bzw. Down Under als Setting für die nächsten Editionen? Schreibt uns eure Meinung und Wünsche in die Kommentare.