Die Nintendo Switch 2 muss unbedingt eines der besten Wii-Features zurückbringen!

Mario Kart 64 auf der Switch 2? Tobi wäre sofort dabei. Für den N64-Klassiker würde er sogar nochmal die Geldbörse öffnen.

Vor ein paar Tagen hat Nintendo bekannt gegeben, dass Super Formation Soccer Ende März aus dem Nintendo Switch Online-Service fliegt. Alle mit entsprechendem Abo verlieren also den Zugriff auf den Titel und können ihn dann nicht mehr spielen.

Es ist eine traurige Premiere für den Service, denn bislang hatte Nintendo keine Retro-Titel aus dem Abodienst entfernt. Das war lange eine Besonderheit auf der Switch, ganz im Gegenteil zu Xbox Game Pass und PS Plus, bei denen die monatliche Streichung von Titeln aus dem Katalog völlig normal ist.

Bei diesen Services ist es allerdings möglich, die Spiele nachträglich auch noch zu kaufen und sie dann auf diese Weise zu spielen. Bei Nintendo Switch Online funktioniert das nicht. Sobald Retro-Spiele aus dem Angebot gestrichen werden, sind sie auf der Switch gar nicht mehr verfüg- und somit auch nicht mehr spielbar.

Tobias Veltin Tobi ist mit Nintendo-Konsolen aufgewachsen und verbindet daher mit vielen älteren Spielen schöne Erinnerungen. Retro ist für ihn deshalb ein wichtiger Faktor, weswegen er hofft, dass dieser bei der Switch 2 nicht vernachlässigt, sondern eher noch erweitert wird.

Virtual Console, ich vermisse dich!

Mich hat die plötzliche Ankündigung der Streichung einmal mehr daran erinnert, wie sehr ich eigentlich der Virtual Console hinterher trauere – einem der meiner Meinung nach besten Features aus der Wii (U)-Ära.

Zur Erinnerung: Die Virtual Console war eine Sammlung von Retro-Titeln, die über einen eigenen Shop auf der Konsole gekauft, heruntergeladen und dann per Emulation gespielt werden konnten.

12:34 Top-Spiele der Virtual Console - Die besten Spiele aus Nintendos Retro-Online-Plattform

Es war also ein separater Retro-Store, der mich meine Lieblingsspiele kaufen ließ und den Zugriff nicht hinter ein kostenpflichtiges Abonnement sperrte. Und auch, wenn sich über die Qualität der Emulation sicherlich diskutieren lässt, gefällt es mir schlichtweg besser, dass mir die Spiele jederzeit abrufbar zur Verfügung stehen.

Bei der Virtual Console hatte ich nämlich das Gefühl, die Spiele tatsächlich zu besitzen und nicht nur für eine bestimmte Zeit zu mieten – und ja, mir ist klar, dass es auch damals "nur" digitale Kopien beziehungsweise Lizenzen waren.

Dieses Gefühl fehlt mir bei Nintendo Switch Online komplett und deshalb wäre die Switch 2 in meinen Augen der perfekte Zeitpunkt für ein Virtual Console-Comeback. Es müsste gar nicht mal die Rückkehr des Namens oder des kompletten Konzepts sein. Die Möglichkeit, Retro-Titel kaufen zu können, würde mir schon reichen.

Wenig Hoffnungen auf ein Comeback

Das müsste dann gleichzeitig aber auch bedeuten, dass ich diese gekauften Titel auch auf zukünftige Nintendo-Konsolengenerationen mitnehmen kann. Dadurch, dass Virtual Console auf der Switch nicht fortgesetzt wurde, verlor man damals nämlich alle Käufe auf dem neuen Das war nämlich in der Vergangenheit nicht immer der Fall.

Dadurch, dass Nintendo die Virtual Console auf der Switch nicht fortsetzte und das neue Online-Konzept einführte, verlor man damals alle (Retro-) Käufe auf der neuen Konsole. Die Switch 2 ist jetzt die erste große Nintendo-Konsole, die die Übernahme der eigenen Spielebibliothek erlaubt.

Da bereits bestätigt ist, dass das Switch Online auch auf der Switch 2 fortgeführt werden wird, mache ich mir allerdings keine großen Hoffnungen, dass Nintendo das bestehende Konzept aufbricht und zusätzliche Retro-Käufe anbietet. Der Name "Virtual Console" wird also wohl auch zukünftig in der Schublade bleiben und mich beim nächsten Spiel, das aus dem Service fliegt, schmerzlich daran erinnern, wie gut das Feature aus der Wii-Ära war.

Wie sieht es bei euch aus: Hättet ihr auch gern die Virtual Console zurück?