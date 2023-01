Pokémon-Anime bringt zum Abschied von Ash nochmal ein echtes Allstar-Team an den Start

Der Pokémon-Anime zelebriert den Abschied von Ash mit einer Art Epilog. Insgesamt kommen noch 11 Folgen auf uns zu, in denen wir uns mit dem Gedanken anfreunden können, dass der Protagonist nach 25 Jahren so langsam, aber sicher seinen Hut nimmt. Das heißt unter anderem auch, dass es nochmal ein großes Wiedersehen mit vielen ganz besonders beliebten Pokémon gibt, wie die erste Folge der letzten Staffel mit Ash zeigt.

Ash zieht mit einem echten Allstar-Lineup an Pokémon um die Häuser

Darum geht's: Pokémon-Trainer Ash ist nach 25 Jahren Karriere nicht nur Sieger der Herzen, sondern tatsächlich auch endlich einmal Weltmeister und damit der viel besungene Allerallerbeste geworden. In Zukunft soll er durch zwei neue Protagonist*innen ersetzt werden. Aber bis dahin kommen noch 11 Anime-Folgen:

ACHTUNG, es folgen minimale Spoiler zur ersten Folge der neuen Staffel!

Alte Bekannte und Fan-Lieblinge: In einem Highlight-Video zur ersten von 11 Folgen erfahren wir, aus welchen Pokémon das aktuelle Team von Ash besteht. Dabei handelt es sich um keine Zusammenstellung, die besonders stark wäre, sondern offenbar einfach um die persönlichen Favoriten. Zumindest muss sich Ash als Weltmeister wohl erst einmal keine Gedanken mehr um den nächsten Sieg machen.

Das sind die Pokémon in Ashs Team:

Gewaldro : Ash hat das Gewaldro schon gehabt, als es noch gar kein Gewaldro, sondern ein Geckarbor war. Er konnte mit ihm sogar im Halbfinale der Sinnoh-Liga ein Darkrai besiegen.

: Ash hat das Gewaldro schon gehabt, als es noch gar kein Gewaldro, sondern ein Geckarbor war. Er konnte mit ihm sogar im Halbfinale der Sinnoh-Liga ein Darkrai besiegen. Donphan : Das Pokémon war erstmals in Pokémon - Der Film zu sehen, spielte aber auch in der Sinnoh-Liga eine Rolle und wurde gegen die Kampfkoryphäe Lotte eingesetzt.

: Das Pokémon war erstmals in Pokémon - Der Film zu sehen, spielte aber auch in der Sinnoh-Liga eine Rolle und wurde gegen die Kampfkoryphäe Lotte eingesetzt. UHaFnir : Ash kann im Kampf gegen ein Zapdos sein eF-eM zu einem UHaFnir weiterentwickeln und das vor Zorn rasende Pokémon besiegen.

: Ash kann im Kampf gegen ein Zapdos sein eF-eM zu einem UHaFnir weiterentwickeln und das vor Zorn rasende Pokémon besiegen. Bamelin: Ashs Bamelin hat ihm in diversen Kämpfen gute Dienste geleistet. Es wurde lange Zeit regelmäßig eingesetzt und liebt das Kämpfen.

Last, but not least vertreibt sich Ash in der ersten Folge der Abschiedsrunde vor allem mit Pikachu die Zeit. Die beiden hängen einfach nur miteinander rum und genießen die freie Zeit. Aber auch das legendäre Pokémon Latias gibt sich die Ehre und es kommt zu einer Reunion mit Ash.

Wann die neuen Anime-Folgen in Deutschland veröffentlicht werden, wissen wir noch nicht. Aber da die nachfolgenden Episoden mit den neuen Hauptfiguren für 2023 auf "allen Märkten" angekündigt wurden, stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir die letzte Staffel davor auch noch in diesem Jahr offiziell zu Gesicht bekommen.

Freut ihr euch auf die letzten Folgen des Pokémon-Animes? Welches von Ashs Pokémon mögt ihr am liebsten?