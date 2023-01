Pokémon-Anime enthüllt, was Ash jetzt bis zum großen Finale noch vorhat

Der Pokémon-Anime verabschiedet sich von seinem langjährigen wie legendären Protagonisten Ash. Der dreht nochmal eine richtige Ehrenrunde und bekommt 11 letzte Episoden spendiert, bis die Ablösung kommt. Da drängt sich aber natürlich die Frage auf: Was für ein Ziel verfolgt der Pokémon-Trainer jetzt noch, nachdem er schon der Allerallerbeste beziehungsweise Pokémon-Weltmeister geworden ist?

Der Weg ist das Ziel: Ash hat alles erreicht, kein Ziel mehr und wird einfach genießen

Darum geht's: Nach dem Finale von Pokémon Journeys ist Ash offizieller Weltmeister und der allerallerbeste Pokémon-Trainer. Er hat also alles erreicht, was er sich immer gewünscht hat und den Titelsong wahr werden lassen:

0 1 Mehr zum Thema Pokémon-Anime zeigt endlich, worauf wir 25 Jahre warten mussten

Aber bis der Anime einen kleinen Reboot hinlegt und zwei völlig neue Protagonist*innen bekommt, dauert es noch ein bisschen. Insgesamt stehen uns noch elf Episoden namens Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master bevor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist das Ziel? Ash soll in den letzten Folgen des Pokémon-Animes weiter um die Welt reisen und zum Beispiel alte Bekannte treffen. Dabei verfolgt er allerdings wohl einfach überhaupt kein spezielles Ziel. Im Gegenteil: Er lässt sich in der ersten Episode einfach treiben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ash dreht eine Ehrenrunde: Statt nach 25 Jahren in eine Sinnkrise oder Midlife-Crisis zu geraten, kann Ash Ketchum seine Erfolge wohl einfach genießen. Sein einziges Ziel ist es, eben kein spezielles Ziel zu haben, durch die Welt zu reisen und dabei Spaß zu haben.

Der Weg ist das Ziel: Dem pflichtet auch Professor Eich bei. Der erklärt, dass es manchmal das Beste sei, ohne einen großen Plan durch die Gegend zu reisen. Manchmal sei das auch genau das, was am dringendsten benötigt werde (via: Comicbook).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wir können uns also wohl darauf freuen, einfach nochmal einige wichtige Stationen im Leben Ashs Revue passieren lassen zu können. Wir dürfen ihm noch ein bisschen dabei zuzusehen, wie er die Welt ohne Druck auf sich wirken lässt und sie weiter erkundet, bevor wir uns dann alle voneinander verabschieden müssen.

Mehr zu Pokémon:

Wann die Folgen hier offiziell in Deutschland zu sehen sein werden, steht leider nicht fest. Die erste Episode lief jetzt in Japan, aber es gibt wohl noch keine Synchronfassung. Die Nachfolgeserie wurde allerdings für dieses Jahr und "alle Märkte" angekündigt.

Freut ihr euch auf die letzten Episoden und die große Abschiedstour von Ah und Pikachu?