Pokémon Karmesin/Purpur: Geheimer 7-Sterne Raid-Boss ist bekannt – einer der beliebtesten Starter überhaupt

In Pokémon Karmesin und Purpur können wir dank der Tera-Raid-Events auf ganz besondere Pokémon treffen. Die 7-Sterne-Raids stellen dabei die höchste Stufe dar. Mit Glurak und Liberlo hatten wir in den ersten beiden 7-Sterne-Raids bislang die Chance auf zwei wirklich begehrenswerte Starter-Entwicklungen, was sich auch beim dritten Event nicht ändert, wie sich nun rausgestellt hat.

7-Sterne-Raid mit Quajutsu

Als letzte Woche das nächste Tera-Raid-Event der Stufe 7 angekündigt wurde, war noch nicht klar, auf welchen besonderen Raid-Boss wir dieses Mal treffen. Allerdings war anzunehmen, dass uns wieder eine Starter-Entwicklung einer früheren Generation erwartet. Das dem mit Quajutsu so ist, berichtet unter anderem Serebii.net:

Was macht Quajutsu so besonders? Bei Quajutsu handelt es sich um die letzte Evolutionsstufe des Wasser-Starters Froxy aus Pokémon X/Y (6. Generation). Das Wasser/Unlicht-Pokémon ist nicht nur aufgrund seiner Stärke besonders beliebt bei den Spieler*innen, sondern zählt auch zu Ashs stärksten Pokémon, die er während seiner Reise im Anime je besessen hat. Viel wichtiger ist aber, dass wir Quajutsu und seine Vorentwicklungen sonst gar nicht in Paldea antreffen können.

Um an das begehrte Pokémon zu gelangen (und seine Vorentwicklungen zu züchten), solltet ihr euch also die Termine folgenden Termine dick im Kalender markieren:

27. bis 30. Januar

10. bis 13. Februar

Mal eben so könnt ihr an dem Event aber nicht teilnehmen, da ihr die 7-Sterne-Raids erst freischalten müsst. Diese und weitere Infos zum Quajutsu-Raid findet ihr im folgenden Artikel:

Wie sehr freut ihr euch darüber, dass im nächsten 7-Sterne-Raid Quajutsu gefangen werden kann? Welcher Starter wäre sonst noch euer Favorit?