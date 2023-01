Pokémon-Zähne als Zutat im Essen: Fans ekeln sich vor PokéDex-Eintrag

Die Welt der Pokémon ist fies und düster: Die possierlichen Tierchen werden nicht nur in winzig kleine Pokébälle gesperrt, sondern auch verspeist. Aber es geht noch unangenehmer: Von einem ganz bestimmten Pokémon werden nämlich vor allem die Zähne gegessen. Klingt komisch, ist aber so. Genau das steht in einem PokéDex-Eintrag von Pokémon Karmesin und Purpur.

Pokémon essen ist ja schon schlimm, aber die Zähne verspeisen ist zuviel

Darum geht's: Ein PokéDex-Eintrag aus Karmesin und Purpur sorgt im Netz für Wirbel. Darin steht nämlich, dass vor allem die Zähne des Chilingel-Pokémon als scharfes Gewürz genutzt werden. Zwar angeblich nur die ausgefallenen Zähne, aber das macht es nicht besser.

"Die regionale Küche Paldeas ist sehr scharf, weil die ausgefallenen Vorderzähne von Chilingel zum Würzen verwendet werden."

Fans reagieren entsetzt und angeekelt: Echte Tiere essen ist bereits eine Sache für sich und dass Pokémon verspeist werden, bringt viele Fans erst recht an ihre Grenzen. Endgültig zu weit geht vielen aber die Herangehensweise, Zähne zu essen.

Unklar bleibt auch, ob die Chilingel-Zähne dann gerieben werden (womöglich in einer Art Pfeffermühle?). Uns dreht sich allein bei der Vorstellung, Zähne zu verspeisen, schon der Magen um – egal von wem und in welcher Form. Damit sind wir nicht allein, wie diverse Kommentare zeigen (via: Reddit).

Allerdings ergibt es irgendwie auch Sinn: Chilingel ist ein Pflanzen-Pokémon und eindeutig an Paprika, Peperoni oder eben Chilis angelehnt. Die Zähne sollen wohl die Samen darstellen und wer schon einmal aus Versehen alle Samen einer Chilischote ins Essen gemacht hat, dürfte ein sehr scharfes Ergebnis erhalten haben.

Im Pokémon-Anime wurden übrigens auch schon ganz offiziell diverse Pokémon verspeist. Dasselbe gilt zumindest zum Teil auch für die Welt der Pokémon-Videospiele. Hier wird oft allerdings der Erklärungs-Umweg gewählt, dass die Teile der Pokémon sowieso abgeworfen worden oder ausgefallen wären.

Währenddessen gibt es in Pokémon Karmesin und Purpur bald einen ganz besonderen 7-Sterne-Raid-Boss zu bezwingen. Das nächste Tera-Raid-Event findet Ende des Monats statt und lässt uns gegen einen der beliebtesten Starter überhaupt antreten.

Wie findet ihr die Vorstellung, Zähne zu essen? Ekelt euch das oder ist es euch egal, weil es eh nur ein Pflanzen-Pokémon ist?