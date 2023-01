Pokémon-Anime: Trailer zeigt Comeback von Misty und Rocko vor neuer Staffel

Lange haben wir mitgefiebert, doch nun hat Pokémon-Trainer Ash Ketchum endlich seinen größten Traum erfüllt und ist zum Pokémon-Champion aufgestiegen. Nach seinem Sieg reicht er den Staffelstab an eine neue Generation junger Trainer*innen weiter.

Doch zuvor können wir uns in einigen neuen Anime-Folgen Abschied von ihm nehmen, in denen sogar altbekannte Wegbegleiter*innen wieder auftauchen. Ein neuer Trailer zeigt, was uns in der kompakten Staffel erwarten wird.

Pokémon-Anime zeigt emotionale Moment emit Ash, Rocky und Misty

Ab dem 13. Januar 2023 wird in Japan die Anime-Serie „Pokémon: Aim To Be A Pokémon Master” ausgestrahlt, die quasi ein Remake des originalen Pokémon-Animes ist. Der zugehörige Trailer gibt einen ersten Eindruck davon, welche altbekannten Gesichter wir erneut sehen werden:

Wie viele Episoden wird es geben? Die Geschichte von Ash und Pikachu soll in insgesamt 11 Episoden nacherzählt werden.

Unter den Weggefährt*innen, die in der Serie auftauchen werden, sind Misty und Rocko. Die beiden haben Ash in den Anfängen seiner Reise begleitet, die in der Kanto-Region gestartet ist. Im Trailer ist Misty beim Angeln zu sehen, während Rocko mal wieder von einer Dame abgewiesen wird.

Neben Misty und Rocko wird auch Team Rocket einen Auftritt haben, denn im Trailer ist ein kurzer Ausschnitt mit Jesse, James, Mauzi und Woingenau zu sehen. Außerdem wird es ein Wiedersehen mit zahlreichen Pokémon geben, die Ash im Laufe der 25 Jahre gefangen hat. Daneben wird das legendäre Pokémon Latias ebenfalls ein kurzes Comeback haben.

Ein mögliches Pokémon, das ebenfalls einen Auftritt haben könnte, ist Ashs Smettbo. Die beiden verbindet eine rührende Geschichte:

Das erwartet uns im neuen Pokémon-Anime

Nachdem wir uns in „Pokémon: Aim To Be A Pokémon Master” von Ash verabschieden konnten, wird es eine neue Pokémon-Reise mit den Protagonist*innen Liko und Roy geben. Die Staffel spielt wohl in der Paldea-Region, denn auf ersten Bildern sind die Starter-Pokémon Felori, Krokel und Kwaks aus Karmesin/Purpur zu sehen.

Es ist leider nicht bekannt, wann es die beiden Anime-Serien zu uns nach Deutschland schaffen werden. Sobald wir hierzu erste Informationen haben, lassen wir es euch wissen.

Welchen Pokémon-Charakter würdet ihr gerne in den letzten Kapiteln von Ash noch einmal sehen?