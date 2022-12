Der Pokémon-Anime enthüllt seine neuen Hauptcharaktere und leitet Ashs Abschied ein

Die neunte Pokémon-Generation hat erst kürzlich mit den Spielen Karmesin und Purpur das Licht der Welt erblickt. Passend dazu wurde nun auch eine neue offizielle Anime-Serie angekündigt, in der nicht nur einige dieser Taschenmonster, sondern auch frische Hauptpersonen, mitmischen. Wir müssen uns also wohl zunächst mal von Ash verabschieden, bekommen dafür aber frische Figuren.

Das erwartet euch im Pokémon-Anime in nächster Zeit

Darum geht es: The Pokémon Company Group hat uns die Namen der beiden neuen Charaktere bereits in einer Pressemitteilung verraten. Liko und Roy heißen die neuen Hauptfiguren, die jetzt aber erst mal in der japanischen Version loslegen. Doch noch 2023 soll die Serie auch bei uns Premiere haben.

Die Starter Felori, Kwaks und Krokel, die wir aus den beiden neuen Pokémon-Spiele-Editionen kennen, werden ebenfalls eine Rolle spielen. Daneben ist die schillernde Form des legendären Rayquaza auch mit dabei. Von der Handlung können wir die typischen Franchise-Themen erwarten: Abenteuer und Geheimnisse in der Pokémon-Welt, Kämpfe und lustige Taschenmonster-Begegnungen.

Das ist natürlich noch etwas vage gehalten. Falls ihr Details braucht, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Diese gibt es bisher noch nicht.

Noch mehr Neuikgeiten zu Pokémon findet ihr hier:

Was gibt’s vorher noch? Auf die neue Geschichte dürft ihr euch nach Pokémon Ultimative Reisen freuen. Diese werden aktuell auf SUPER RTL ausgestrahlt und sind immer neun Tage vorher auf digitalen TOGGO-Plattformen verfügbar.

Karmesin/Purpur noch nicht gezockt? Hier könnt ihr euch unseren Test anschauen:

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

Und wie geht’s mit Ash eigentlich weiter? Der Held, den einige Fans nun bereits seit den Neunzigern begleiten, bekommt zudem mit einigen Sonderfolgen noch mal einen würdigen Abschied - dasselbe gilt natürlich für sein Pikachu. Zudem sollen wir noch einen Ausblick auf seine Zukunft bekommen.

Was denkt ihr: Wird es langsam Zeit für neue Hauptfiguren oder könntet ihr noch mal 20 Jahre mit Ash weitermachen?