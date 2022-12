Eine Pokémon-Ära geht zu Ende. Ash Ketchum setzt sich gewissermaßen zur Ruhe, nachdem er 25 Jahre lang wie verrückt Pokémon trainiert hat. Im Anime übernimmt demnächst jemand anders das Ruder. Was natürlich auch bedeutet, dass wir bis dahin noch ein paar ganz besonders emotionale Szenen zu sehen bekommen. Wie zum Beispiel diese hier, in der es zum rührenden Wiedersehen zwischen Ash und seinem allerersten Pokémon kommt. Es handelt sich um das Smettbo, das er in der ersten Staffel schweren Herzens hat gehen lassen.

Pokémon-Anime lässt Ash und sein erstes Pokémon überhaupt wieder aufeinander treffen

Ash ist endlich der Allerallerbeste. Dementsprechend hat er es endlich geschafft und kann ruhigen Wissens seinen Hut als Pokémon-Trainer an den Nagel hängen. Wie vor Kurzem angekündigt wurde, soll jemand anderes den Staffelstab übernehmen und der Pokémon-Anime muss dann ohne Ash Ketchum auskommen:

Der Pokémon-Anime bekommt noch 11 neue Folgen, bei denen es sich gleichzeitig auch um die finalen Episoden mit Ash handelt. Pokémon Journeys ist in Japan jetzt allerdings schon zu Ende gegangen. Darin wurde jetzt das vielleicht rührendste Wiedersehen des gesamten Franchises zelebriert.

In der ersten Staffel gab es nämlich eine Folge namens "Bye Bye, Smettbo" und die gilt auch heute immer noch als eine der emotionalsten Episoden überhaupt. Damals musste Ash die traurige wie schwierige Entscheidung treffen, sein Smettbo freizulassen.

Das hatte besonders viel Gewicht, weil es das erste Pokémon war, das er überhaupt gefangen hatte und die Bindung zwischen den beiden sehr stark. Auch wenn er es natürlich nicht als Smettbo, sondern dessen Vorstufe Raupy in sein Team aufgenommen hatte, war er extrem stolz darauf.

In der letzten Folge von Pokémon Journeys kam es jetzt zum herzerwärmenden Wiedersehen. Die Reunion sorgt bei vielen Fans für ähnlich emotionale Reaktionen wie das ursprüngliche Auseinandergehen:

Nach all der Zeit haut das natürlich ganz besonders rein. Wir können uns wohl noch auf mehr solcher Momente gefasst machen.

Wann die neuesten Pokémon Journeys-Folgen offiziell auch in Deutschland geguckt werden können, steht leider noch nicht fest.

Nach 25 Jahren hat es Ash Ketchum übrigens vor Kurzem auch endlich als richtige Spielfigur in ein Videospiel geschafft. Ja, richtig gelesen: Einen richtigen, waschechten Auftritt des Protagonisten der Anime-Serie hat es in einem Spiel vorher nie gegeben.

Wie hart hat euch der Moment damals getroffen? Was war für euch der emotionalste Pokémon-Moment bisher?