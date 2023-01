Pokémon: Die letzten Episoden mit Ash bringen Fan-Liebling aus Folge 1 zurück

Bereits das Opening der neuen Pokémon-Episoden hat gezeigt, dass wir uns auf eine emotionale letzte Reise von Ash einstellen können. Es gibt viele Altbekannte, denen Ash im großen Finale begegnen wird und die ihn auf seinem letzten Abenteuer begleiten.

In der zweiten Folge des Animes „Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master“ trifft Ash nun auf eine fürihn ganz besondere Person. Was sonst noch in der zweiten Folge passiert, verraten wir euch hier.

Achtung, Spoiler: Der folgende Text enthält minimale Spoiler zur zweiten Episode des neuen Pokémon-Animes.

Ash bekommt langjährige Freundin an die Seite

In der zweiten Folge geht es für Ash an’s Angeln. Mithilfe eines Köders, der dem Charakter Benny sehr ähnlich sieht, nimmt er an einem Wettstreit mit einer altbekannten Freundin teil. In dem Wettbewerb geht es darum, das Wasser-Pokémon Scampisto zu angeln. Wer das Pokémon eher an den Haken bekommt, soll es als Belohnung im Team aufnehmen dürfen.

Wem begegnet Ash? Den Wettbewerb tritt Ash gegen niemand geringere als Misty an. Sie ist ursprünglich die Arenaleiterin von Azuria City gewesen und kennt sich bestens mit Wasserpokémon aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch Team Rocket bekommt einen kurzen Auftritt in der Pokémon-Episode und stiftet wieder einmal Ärger. Womöglich wird es nicht lange dauern, bis wir auch Ashs altbekannten Freund Rocko wieder zu Gesicht bekommen.

Noch mehr Infos zum Pokémon-Anime findet ihr hier:

Nächste Pokémon-Staffel bekommt neue Hauptfiguren

Taucht Misty nur in dieser Folge auf? Zum Ende der Episode entscheidet sich Misty dazu, sich der letzten großen Reise von Ash anzuschließen. Ash tut zunächst so, als ob er sie nicht mitnehmen wollen würde, da die beiden zuvor wieder einmal heftig aneinandergeraten sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Doch Pikachu bricht schließlich das Eis und überzeugt Ash doch noch, seine langjährige Wegbegleiterin mit auf die letzte Reise zu nehmen. Somit können wir Misty noch einige Folgen lang sehen, bevor die neue Pokémon-Staffel beginnt.

Wann kann ich die Folgen in Deutschland sehen? Leider gibt es bislang noch keinen offiziellen Termin für die Veröffentlichung der neuen Pokémon-Episoden in Deutschland. Da die nachfolgende Staffel mit den neuen Hauptfiguren für 2023 angekündigt wurde, stehen die Chancen gut, dass wir die Folgen mit Ash und Misty demnächst zu Gesicht bekommen werden.