Pokémon-Anime: Der Name der neuen Folge verschafft uns schon jetzt wohligen Nostalgieschub

Im Pokémon-Anime wird bald eine neue Ära eingeleitet. Ash, der immer zehnjährige Held, der uns nun schon seit den Neunzigern begleitet, wird abgelöst von zwei neuen Hauptfiguren. Vorher bekommt er aber mit mehreren Folgen einen gebührenden Abschied, bei dem auch noch mal gründlich an unsere Nostalgie appelliert wird.

Spoiler-Warnung: Der folgende Artikel enthält inhaltliche Spoiler zu neuen Folgen des Pokémon-Anime.

Eine coole Truppe kehrt zurück

Kürzlich haben wir bereits berichtet, dass ein Trailer die Rückkehr von wichtigen Figuren aus dem Taschenmonster-Universum verraten hat. In Aim to Be a Pokémon Master, der Miniserie mit 11 Episoden, die Ashs Reise zu einem Ende führen, werden Misty und Rocko auftauchen. Aber damit nicht genug.

Der Twitter-Account Anipoke Fandom, der sich voll und ganz auf den Pokémon Anime fokussiert, hat zwei Folgen-Titel aus Aim to Be a Pokémon Master verraten. Einer davon lautet "Burn! The Squirtle Squad". Falls ihr Fans seid, dürfte es euch vermutlich freuen, dass damit ziemlich deutlich angekündigt wird, dass wir eine wohlbekannte Truppe wiedersehen, nämlich den Squirtle Squad – oder auf Deutsch: die Schiggy-Meute.

Über die neuen Hauptfiguren der Serie, Liko und Roy, ist noch nicht allzu viel bekannt, aber wir haben für euch schon mal alle Infos zusammengetragen:

Das ist die Schiggy-Meute (Squirtle Squad): Na, hat's bei euch noch nicht Klick gemacht? Es handelt sich um die Bande aus Schiggys, die von ihren Trainer*innen verlassen wurden. Ihr Markenzeichen sind die lässigen Sonnenbrillen. Bei ihrem ersten Auftritt in der originalen Serie machte die Kröten-Gang zunächst Ärger in einem Städtchen der Kanto-Region (via pokewiki.de), bevor alles eine interessante Wendung nahm.

Freut ihr euch auf die Rückkehr der Schiggy-Meute? Welche Erinnerungen habt ihr an die Kröten-Gang?