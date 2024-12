Neuer Pokéball für Legenden Z-A? Anime zeigt neuen Ball zum Einfangen der Taschenmonster

Zumindest visuell könnte der Anime-Pokéball gut zum kommenden Legenden-Spiel passen.

Obwohl der Trailer zu Pokémon-Legenden: Z-A im Februar dieses Jahres erschienen ist, sind seitdem kaum weitere Informationen gefolgt. Das Spiel soll im Jahr 2025 erscheinen und der zweite Ableger der Legenden-Reihe nach Arceus werden. Mit Illumina City, das ihr bereits in Pokémon X und Y besuchen konntet, erwartet euch ein bekannter Schauplatz der Kalos-Region.

Im aktuell laufenden Anime Pokémon Horizons ist gerade erstmalig dieser Pokéball aufgetaucht:

Der besondere Pokéball feierte seinen ersten Auftritt am 29. November 2024 ausschließlich in Japan – Zuschauer*innen im Rest der Welt müssen aktuell noch auf Folge 75 des Horizon-Animes warten. Dennoch können wir diesen Pokéball betrachten, der durchaus an diejenigen aus der Hisui-Region in Pokémon-Legenden: Arceus erinnert.

Beide Bälle haben ein besonderes Design um die mittige Taste, mit deren Hilfe die Trainer*innen jeweils die Pokébälle öffnen. In Pokémon Horizons erinnert das Design an ein Zahnrad, was durchaus zur moderneren Ästhetik im Trailer von Z-A passen könnte.

Zumindest laut X-User @Gabinator2 könnte es durchaus möglich sein, da der Anime bereits zuvor Elemente gezeigt hatte, die erst später in den Spielen erschienen sind. Das beste Beispiel hierfür dürfte das Ei von Mistys Togepi sein, das im Anime zu sehen war, bevor Pokémon-Eier offiziell in der zweiten Generation eingeführt wurden.

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Wann spielt Legenden: Z-A? Da noch so wenig über Pokémon-Legenden: Z-A bekannt ist, erinnert der Pokéball an die Diskussion, zu welcher Zeit das Spiel genau stattfinden wird.

Der Trailer mit dem Stadtplan von Illumina City weist schon mal darauf hin, dass wir dieses Mal wahrscheinlich nicht so weit in die Vergangenheit wie in Pokémon-Legenden: Arceus gehen werden. Ob wir Illumina City jedoch in derselben modernen Zeit wie die Editionen erleben werden, ist noch unklar.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr diesem Pokéball in Pokémon-Legenden: Z-A begegnet?