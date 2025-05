Pokémon-Legenden Z-A startet im Oktober.

Pokémon Legenden Z-A hat endlich einen offiziellen Releasetermin! Los geht es am 16. Oktober 2025 auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Solltet ihr euch erst die normale Switch-Edition kaufen und später auf die neuere Konsole wechseln wollen, könnt ihr euer Spiel kostenpflichtig mit einem Nintendo Switch 2 Upgrade-Pack aufstufen (via Game Freak).

3:30 Pokémon Legenden: Z-A zeigt endlich die offene Stadt und actionreiches Gameplay

Autoplay

Auf der Nintendo Switch 2 bekommt ihr einige technische Verbesserungen, darunter eine höhere Auflösung und ein flüssigeres Bild dank mehr Bildern pro Sekunde. Einem Leak zufolge könnten uns sogar magische 60 fps erwarten, was für die Pokémon-Reihe tatsächlich seit 21 Jahren nicht mehr gab.

Außerdem wurde eine neue Ausgabe Pokémon Presents angekündigt. In der Show präsentiert Nintendo in der Regel Neuigkeiten, Ankündigungen und mehr, die Fans der Taschenmonster in naher Zukunft erwarten können.

Das Spiel ist nach Legenden Arceus der zweite Ableger in der recht neuen Legenden-Reihe. Z-A schickt euch allerdings nicht wieder in die Vergangenheit, sondern in die moderne Metropole Illumina City, die ihr bereits aus Pokémon X und Y kennt.

Neben der bekannten Location kehren auch Charaktere zurück, die Fans bereits bekannt vorkommen könnten. Mit dabei ist etwa Azett mit seiner treuen Begleitung Floette. Letzteres taucht also erneut in seiner seltenen Ewigblütler-Variante auf, die ihr womöglich endlich auch für euer Team freischalten könnt.

Spielerisch gibt es neben der neuen Großstadt-Map auch Kämpfe auf den Dächern der Metropole und die drei Starter kennen wir ebenfalls schon: Endivie (Pflanze), Karnimani (Wasser) und Floink (Feuer).

Was wieder zurückkehrt, sind Wildsektoren in Teilen der Stadt. Dort könnt ihr, wenig überraschend, wilde Pokémon fangen, was ähnlich wie in Legenden-Arceus funktionieren wird. Außerdem spielt der Tag-Nacht-Wechsel eine entscheidende Rolle, da bei Dunkelheit Trainer-Turniere stattfinden, bei denen ihr euch von Rang Z bis Rang A hochkämpft.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Pokémon-Legenden Z-A?