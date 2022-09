Pokémon Karmesin/Purpur enthüllt 2 neue Pokémon, die es nur exklusiv in einer Edition gibt

Pokémon Karmesin und Purpur hat einen neuen Trailer spendiert bekommen und dabei gleich auch noch einige neue Pokémon gezeigt. Mit dabei sind Crimanzo und Azugladis, die es jeweils nur exklusiv für Karmesin oder Purpur geben wird. Damit kennen wir jetzt endlich mehrere Pokémon, die wir nur in je einer der Edition bekommen können.

Alle bisher bekannten editionsspezifischen Pokémon aus Karmesin und Purpur findet ihr auch weiter unten in der Liste.

Das sind Crimanzo und Azugladis

Crimanzo: Das Feuer-Psycho-Pokémon ist auf hohe Verteidigung und Feuerkraft spezialisiert. Es kann unter anderem die Spezial-Attacke Rüstungskanone lernen, die viel Schaden anrichtet, aber auch die Verteidigung und Spezial-Verteidigung von Crimanzo senkt.

Azugladis: Das Feuer-Geist-Pokémon scheut nicht vor hinterhältigen Attacken zurück und setzt auf Nahkampf-Angriffe und Schnelligkeit. Es kann unter anderem die Attacke Reueschwert erlernen, mit der ihm die Hälfte des zugefügten Schadens als KP gutgeschrieben wird.

Hier könnt ihr euch die beiden neuen Pokémon auch im Trailer anschauen:

Das sind die bisher bekannten exklusiven Pokémon

Hinweis: Noch ist die Liste mit Pokémon, die es jeweils nur in einer der beiden Editionen gibt, sehr überschaubar. Wir aktualisieren diese Liste aber entsprechend, sobald neue Pokémon bekannt sind. Schaut also regelmäßig rein, wenn eure Editions-Entscheidung von den exklusiven Pokémon abhängt.

Diese Pokémon gibt es nur in Karmesin

Crimanzo

Koraidon (legendäres Pokémon)

Diese Pokémon gibt es nur in Purpur

Azugladis

Miraidon (legendäres Pokémon)

Eine komplette Auflistung der bereits bekannten Pokémon des Paldea-Pokédex findet ihr auch hier:

5 0 Pokémon Karmesin/Purpur-Pokédex Alle bisher bestätigten Pokémon in Gen 9

Wie unterscheiden sich Karmesin und Purpur noch?

Ähnlich wie in früheren Editionen unterscheiden sich auch Karmesin und Purpur wieder in mehreren Details. Neben den editionsspezifischen Pokémon gibt es so etwa auch verschiedene Pokémon-Akademien samt Uniformen und auch der Professor beziehungsweise die Professorin, auf die wir treffen, ändert sich. Alle bislang bekannten Unterschiede der Editionen haben wir euch in einem separaten Artikel aufgeführt.

Pokémon Karmesin und Purpur erscheint am 18. November 2022 für Nintendo Switch.

Habt ihr euch schon für eine der Editionen entschieden?