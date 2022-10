Pokémon-Fan macht Bisasam zum Zombie und wir finden es unheimlich... knuffig

Bereits in der Vergangenheit haben viele Pokémon-Künstler*innen aus den knuffigen Taschenmonstern furchterregende Gestalten gemacht. Dabei eignen sich vor allem Geist-Pokémon sehr gut als Vorlage, weil sie ohnehin schon den Menschen das Fürchten lehren sollen. Doch ein Künstler zeigt uns nun, dass selbst aus zuckersüßen Pokémon wirklich ansehnliche Zombie-Gestalten werden können.

Pflanzen-Pokémon Bisasam im Horror-Look

Auf Reddit zeigt uns User Tom_par, wie Bisasam in einer postapokalyptischen Zombie-Welt aussehen könnte. Dem Pflanzen-Pokémon wurde dabei übel mitgespielt, doch irgendwie finden wir es trotzdem noch putzig.

Wie sieht Bisasam aus? Dem Pflanzen-Pokémon fault die Haut weg und darunter kommen das Skelett und die Gedärme zum Vorschein. Zudem ist es voller Narben, eine besonders große befindet sich auf dem Bauch. Der Samen auf Bisasams Rücken ist voller Würmer:

Besonders kurios ist, dass Bisasams Zunge und andere Innereien zu sehen sind, sein Kopf aber leer zu sein scheint. Möglicherweise sollen die Würmer das Gehirn des kleinen Pokémon andeuten, dass in der Vorstellung des Künstlers in seinem Samen sitzt.

Das sagen die Fans

Im Kommentarbereich zeigt sich, dass auch andere Pokémon-Fans Gefallen an dem Zombie-Bisasam finden. User casedusWrit schreibt zum Beispiel, dass er Zombie-Bisasam trotzdem streicheln würde. Andere User wie WatchThemFlee89 können es gar nicht abwarten, noch mehr Zombie-Versionen von anderen Pokémon wie Schiggy zu sehen.

Ein weiterer User schreibt scherzhaft, dass er froh sei, dass die Pflanzen und Zombies ihre Differenzen beigelegt haben. Damit spielt er auf die Videospielreihe Plants vs. Zombies an, in der sich Pflanzen und Zombies in einem Shooter bekriegen.

Wie findet ihr Zombie-Bisasam? Schauderhaft oder doch zuckersüß?