Pokémonkarten-Release eskaliert vor Supermarkt: Jemand wirft Kaffee auf Boosterpacks, ein Auto rammt den Einkaufswagen und dann gibt's eine Verfolgungsjagd mit der Polizei

Wertvolle Pokémonkarten können Begehrlichkeiten wecken, was wohl sehr schnell ungut enden kann, wenn die Gemüter hochkochen.

David Molke
20.04.2026 | 06:23 Uhr

Haltet euch fest! Der Hype rund um Pokémon-Karten ist äußerst real. Haltet euch fest! Der Hype rund um Pokémon-Karten ist äußerst real.

Nehmt euch in Acht, wenn ihr das nächste Mal für einen Pokémonkarten-Drop vor eurem örtlichen Supermarkt ansteht. Diese Karten können so viel wert sein, dass es offenbar auch zu Gewalt und Verfolgungsjagden mit der Polizei kommen kann.

Pokémonkarten-Drop in Kanada offenbar eskaliert

Sogar die Polizei musste anrücken, weil die Veröffentlichung neuer Pokémonkarten allem Anschein nach für ordentlich Chaos gesorgt hat. Wie ein kanadischer News-Kanal berichtet, haben sich vor einem Costco-Supermarkt in Mississauga kuriose Szenen abgespielt.

Video starten 1:01 Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

Was genau passiert ist, lässt sich anhand des existierenden Videomaterials leider nicht mehr genau herleiten, da die nur das Nachspiel zeigen. Aber laut 905Hub sollen ungefähr 30 bis 40 Menschen in einer Schlange vor besagtem Supermarkt auf die Veröffentlichung der neuen Pokémon TCG Prismatic Shards-Karten gewartet haben, und zwar am frühen Morgen gegen 6:45 Uhr.

Dann hat wohl irgendwer Kaffee auf einen Einkaufswagen voller Kartons geschmissen. In diesen Kartons befanden sich allem Anschein nach die begehrten Pokémon-Karten. Anschließend sei ein Auto erst an den Einkaufswagen und anschließend über die heruntergefallenen Kartons gebrettert.

Letzten Endes ist das Auto dann wohl mit hoher Geschwindigkeit davongebraust und wurde anscheinend direkt von mehreren Polizeiwagen verfolgt. Die Polizei war wohl bereits vor Ort, weil es laut dem News-Outleg blogTO an genau diesem Costco-Supermarkt schon vor einigen Wochen zu ähnlich chaotischen Szenen gekommen sein soll.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen, in dem man zumindest ein schnell wegfahrendes Auto und diverse Polizeiwagen durch die Gegend heizen sieht:

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Das flüchtende Auto soll im Anschluss wohl auch noch abgeschleppt worden sein, wie 905Hub berichtet.

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Dass in dem Video die eigentlichen Ereignisse gar nicht zu sehen sind, macht es natürlich schwierig, genau zu verstehen, was da los war. Andererseits ist natürlich auch verständlich, dass nur die Wenigsten so schnell anfangen zu filmen, um eine gerade eskalierende Situation dann auch direkt aufzeichnen zu können.

Wir können nur an ein friedfertiges Miteinander appellieren, auch wenn es um besonders wertvolle Sammlerstücke geht.

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