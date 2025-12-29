Pokemon TCG-Fan will seinen Brüdern "hässliche" Karten zu Weihnachten schenken und bittet Community um Hilfe - die Vorschläge sind einfach nur köstlich

Evoli ist als Fan-Liebling eines der niedlichsten Pokémon. Umso köstlicher ist es, das Monster mal anders zu sehen.

Beim Pokémon TCG gibt es mehrere Sammel-Motivationen. Ihr könnt besonders mächtige Karten horten, um mit ihnen Duelle gegen andere Spieler*innen zu bestreiten. Oder ihr wählt schicke Exemplare aus, die ihr säuberlich in Ordnern verstaut.

Natürlich könnt ihr auch einfach seltene Karten jagen und eine Menge Geld ins Hobby versenken. Was wäre, wenn der Fokus stattdessen mal auf Exemplare mit besonders schrägen Motiven läge?

Die "hässlichsten" Pokémonkarten-Motive laut Community

Auf Reddit hat sich User Significant-Car-4074 mit einer ungewöhnlichen Bitte an die Community gewendet. Er möchte die hässlichsten Motive von Pokémonkarten zusammenstellen, um daraus Geschenke für seine Brüder zu basteln. Als Beispiel teilt er dafür diese köstliche Evoli-GX-Karte:

Anmerkung der Redaktion: Die Wahrnehmung von "schräg/hässlich" ist natürlich Geschmackssache. Wir möchten keinesfalls die Künstler*innen hinter den Motiven angreifen, weil dahinter ein ordentlicher Aufwand steckt. Stattdessen wollen wir vielmehr Karten in den Mittelpunkt stellen, die üblicherweise weniger Aufmerksamkeit genießen, und das mit euch teilen.

1:33 Der erste Trailer des PokéPark Kanto in Japan

Die Pokémon-TCG-Community auf Reddit ist Significant-Car-4074 dabei gerne behilflich. Den Usern sind einige Motive im Gedächtnis geblieben, die sie in den Kommentaren teilen. Wir haben die lustigsten rausgepickt, ihr seht sie unten.

Unter den Einsendungen schafft es sogar eine Karte aus dem Mobile Game Pokémon TCG Pocket:

Wenn ihr noch mehr sehen wollt, können wir euch einen Abstecher in den eingebetteten Reddit-Beitrag empfehlen.

Wusstet ihr übrigens, dass es sogar Pokémon-Karten mit realen Menschen als Motiv gibt? Auch das müssen wir unbedingt mit euch teilen – einfach, weil sie so skurril sind.

Was haltet ihr von den Motiven? Empfindet ihr manche sogar weniger als hässlich, sondern vielmehr als süß? So geht es mir zumindest bei der Evoli-GX-Karte, die die Suche im Beitrag erst einläutet. Der genüssliche Gähner des Taschenmonsters ist einfach nur köstlich.

An der Stelle sind wir besonders auf die Eindrücke der GamePro-Community gespannt: Welche besonders “hässlichen“ Pokémonkarten sind euch im Gedächtnis geblieben?