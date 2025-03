Pokémon TCG Pocket-Spieler ziehen aus irgendeinem Grund ständig Knuddeluff und haben eine neue Hass-Karte

Auch wenn es hier nicht so aussieht, ist das Knuddeluff eigentlich ein eher friedlicher Zeitgenosse.

Das Glänzende Festival bringt neue Karten ins Spiel. Pokémon TCG Pocket-Fans sind von einer davon allerdings schon genervt. Es handelt sich dabei um das eigentlich recht niedliche Knuddeluff, aber die Full Art-Karte kommt gar nicht gut an. Vor allem scheint es einfach richtig viele davon zu geben – zu viele.

Pokémon TCG Pocket: Die neue Knuddeluff-Karte sorgt für gemischte Gefühle

Darum geht's: TCG Pocket hat ein neues Set bekommen und das nennt sich Glänzendes Festival. Alle Promokarten daraus findet ihr hier, alle Secret Missions hier. Hier könnt ihr euch das neue Set und die zugehörigen Karten in einem Video ansehen:

Die Knuddeluff-Karte scheint der neue Hauptcharakter der Pokémon TCG Pocket-Erweiterung zu sein. Zumindest beklagen sich im Netz viele Spieler*innen darüber, dass sie in beinahe jedem Pack ein Knuddeluff gefunden haben. Das wäre ja an sich nichts Schlimmes...

Das Design stößt auf wenig Gegenliebe: Knuddeluff hat nämlich eine Full Art-Karte spendiert bekommen, auf der das Pokémon großflächig zu sehen ist. Dazu kommt der Blick des niedlichen Wesens, der direkt in die tiefsten Tiefen eurer Seele starrt.

Last but not least wäre da aber auch noch der Look an sich: Knuddeluff sieht hier nämlich nicht wie ein in 2D gezeichnetes Comic-Pokémon aus, sondern eher wie ein in 3D animiertes Pokémon direkt aus dem Detektiv Pikachu-Film. Es sticht also extrem heraus und wirkt ungewohnt.

Das wäre ja alles halb so wild und über ein Design, das einem persönlich nicht gefällt, kann man hinwegsehen, aber diese Karte scheint eben auch noch überproportional oft gezogen zu werden. Ein Reddit-User schreibt, aus 38 Packs schon 6 Knuddeluffs gezogen zu haben. Einer will sogar zwei in einem Pack bekommen haben.

"Es ist so verflucht."

Angesichts des Seltenheitsgrades wirkt das alles natürlich etwas kurios. Eigentlich hat die Knuddeluff-Karte nämlich ein Ein-Sterne-Rating und ist damit etwas seltener. Oder sollte es zumindest sein. Diejenigen, die seit dem Release des neuen Sets aber schon fünf oder mehr Knuddeluffs gezogen haben, dürften daran zweifeln.

Wie findet ihr das Design der Karte, mögt ihr Knuddeluff? Und wie viele davon haben ihr schon bekommen?