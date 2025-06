Pokémon-Fans können einfach nicht fassen, wie gut das neue Spiel von Game Freak aussieht, während ihre Lieblingsreihe mit Rucklern und Co. zu kämpfen hat

Realitätsnahe Grafik und actiongeladene Kämpfe gegen Monster: Davon kann Pokémon bisher nur träumen. (Bild: © The Pokémon Company / OLM-Animation Studio)

Während des vergangenen Xbox Games Showcases 2025 hat ein neues Spiel von Game Freak einen überraschenden Auftritt hingelegt. Beast of Reincarnation sieht aus wie ein Action-Rollenspiel, das euch in gewohnter Souls-Manier gegen Monster kämpfen lässt.

Vor allem sieht das neue Spiel von Game Freak aber richtig schick aus, was Pokémon-Fans sehnsüchtig und vielleicht auch ein wenig eifersüchtig zurücklässt.

“Game Freak hat das gemacht?!“

Auch wenn Game Freak den meisten als das Pokémon-Studio bekannt sein dürfte, haben die Entwickler*innen in der Vergangenheit schon zahlreiche andere Spiele veröffentlicht. Anders als viele glauben, entwickelt das Studio nicht ausschließlich für Nintendo.

So kommt es auch, dass Beast of Reincarnation erst einmal gar nicht für eine Switch-Konsole geplant ist. In diesem Trailer könnt ihr euch ein eigenes Bild vom Spiel machen:

1:44 Pokémon-Macher zeigen ersten Trailer von ihrem neuen Action-Rollenspiel

Trotz gelegentlicher Ruckler im Trailer sieht das gezeigte Bildmaterial beeindruckend aus – insbesondere für ein Studio, dessen letzte große Titel mit Pokémon Karmesin und Purpur bescheiden ausgesehen und vor Bugs nur so gestrotzt haben.

Reaktionen der Pokémon-Community: Das nehmen auch Pokémon-Fans wahr, die sich im Internet darüber auslassen. Im folgenden Reddit-Thread entdecken wir beispielsweise eine Menge überraschter Reaktionen:

Der aktuell am besten bewertete Kommentar (Stand 13. Juni 2025) stammt vom Redditor maewemeetagain und beschreibt das unerwartete Gefühl, ein Spiel von Game Freak ausgerechnet im Xbox Games Showcase 2025 zu sehen:

"Game Freak in einem Xbox Showcase zu sehen, lässt mich mit einem Gefühl zurück, das nur ein Bild beschreiben kann." Anbei findet sich ein Foto von einem Eisbär in Texas.

Besonders nach dem Trailer von Beast of Reincarnation fragen sich Pokémon-Fans wie anon14118, wie die neusten Editionen Karmesin und Purpur in einem so ruckeligen Zustand erscheinen konnten.

An anderer Stelle hoffen User wie Xenowino, dass Beast of Reincarnation nicht das einzige Spiel bleibt, für das Game Freak vor einiger Zeit Personen mit Unreal-Engine-Erfahrung angestellt hat. Die Hoffnung auf ein schickes und flüssiges Pokémon-Spiel bleibt erhalten.

Immerhin gibt es seit einiger Zeit Trost für Switch-2-Besitzer*innen. Die können dank eines kostenlosen Upgrades nämlich das erste Mal Pokémon Karmesin und Purpur ruckelfrei spielen. Tatsächlich laufen die neuen Editionen so flüssig, dass sie sich beinahe schon wie komplett neue Spiele anfühlen. Schade, dass es knapp drei Jahre und eine neue Konsole dafür gebraucht hat.

Was haltet ihr vom Trailer von Beast of Reincarnation? Und wie hoch sind eure Erwartungen, dass Game Freak ruckelfreie Pokémon-Editionen für die Switch 2 herausbringt?