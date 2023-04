Pokémon zum Essen: Dieses Kapador sieht zum Anbeißen aus und ist sogar vegetarisch

Das leckere Kapador besteht nur aus vegetarischen Zutaten.

Falls ihr euer Mittagessen optisch aufpeppen wollt, solltet ihr euch den TikToker Jaymin nicht entgehen lassen. Auf seinem Kanal hat er bereits ein paar Videos hochgeladen, in denen er leckere Gerichte aus wenigen Zutaten zubereitet. Das Besondere an den Speisen ist, dass sie wie Pokémon aussehen und wirklich einfach nachzumachen sind. Wir zeigen euch, wie beeindruckend seine Kreationen aussehen.

Pokémon zum Essen

Die Idee dazu wurde daraus geboren, dass Jaymin eine Reiswaffel nachbacken wollte. Doch ihm misslang der Versuch, weshalb er sich mit Reis an einer Taiyaki-Pfanne probieren wollte. Dafür färbte er den Reis mit Cayenne-Pfeffer gelb und gab einige Zutaten wie Mozzarella-Käse hinzu, damit der Reis klebrig blieb.

Weil er ein großer Pokémon-Fan ist, hat er so aus den Zutaten ein Kapador zubereitet. Es erfordert ein wenig Geschick, die Zutaten so zu platzieren, dass sie das Gericht wie das Wasser-Pokémon aussehen lassen, doch das Pokémon aus Reis ist dafür schnell gemacht und schmeckt vermutlich sehr lecker.

In einem weiteren Rezept kocht Jaymin kleine Tangelas, die aus Sobanudel-Nestern bestehen. Die Sobanudeln färbt er mit Tee blau und härtet sie in der Heißluftfriteuse aus. Mit Möhren, Algen und Reis zaubert er aus den Zutaten dann kleine Tangelas, die er direkt verputzt.

Für alle Naschkatzen hat Jaymin außerdem ein Mochi-Rezept hochgeladen. Aus dem Klebreis kreiert er ein Driftlons, indem er das Mochi lila färbt und die Kugel mit Sahne, Schokolade und hellem Mochi-Teig dekoriert.

Wollt ihr die Rezepte nachkochen, solltet ihr euch am besten in einem Asia-Markt eures Vertrauens eindecken. Die Rezepte enthalten viele asiatische Zutaten, die es nicht in jedem gängigen Supermarkt in Europa gibt.

Die gezeigten Gerichte eignen sich allesamt für Vegetarier, da sie ohne Fleisch und Fisch gekocht werden. Falls ihr wieder mal vor der Frage steht, was ihr euch heute Mittag zu essen machen sollt, könnt ihr euch eure Inspirationen von Jaymin holen. Wir hoffen, dass noch weitere Pokémon-Gerichte folgen werden.

Was haltet ihr von Jaymins Gerichten? Sind sie für euch einfach nachzukochen?