Pokémon Karmesin + Purpur: Alle aktuellen Tera-Raid-Events und wie ihr euch jetzt Evoli schnappt

Statt der Dynamax-Raids wie in Schwert/Schild erwarten uns in Karmesin/Purpur die sogenannten Tera-Raids, in denen besondere Terakristall-Pokémon auf uns warten. Durch Events bekommen wir zusätzlich die Chance auf seltenere Pokémon. In dieser Übersicht erklären wir die Raids genauer und fassen zusammen, welche Events anstehen.

Erstes Event: Evoli in allen Tera-Typen

Im ersten Event seit dem Release erwartet uns Evoli mit allen Tera-Typen und eine Stärke von 1 bis 5 Sternen. Sucht ihr daher einen bestimmten Tera-Typ, achtet auf die Symbole, die ihr auf der Karte und beim Einstieg in den Raid oben rechts seht.

Von wann bis wann läuft das Event? Ab sofort, also ab dem 25. November 2022, bis zum 29. November 2022 um 00:59 Uhr deutscher Zeit.

Schafft ihr es ein Evoli im Raid-Event zu fangen, besteht außerdem die Chance, dass ihr einen Donner-, Wasser-, Blatt-, Eis- oder Feuerstein erhaltet (via Bisafans).

Das sind Tera-Raid-Events in Karmesin/Purpur

Die Tera-Raid-Events funktionieren wie die normalen Tera-Raids, nur dass sie sich auf besondere Pokémon und ihre Formen spezialisieren und nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar sind.

Gestartet werden die Raids über die leuchtenden bzw. schwarzen Kristalle in der Spielwelt (die Schwarzen sind noch besonderer). Wir können uns den Pokémon dann im Koop mit anderen Trainer*innen oder KI-Unterstützung stellen. Besiegen wir das terakristallisierte Pokémon innerhalb des Zeitlimits, nimmt es wieder die normale Form an und kann eingefangen werden.

Welchen Tera-Typ das Pokémon besitzt, ist dabei nicht nur an der Kristallform über dem Pokémon zu erkennen, wenn ihr gegen es antretet, sondern lässt sich auch auf der Karte durch die Farbe und Symbole innerhalb des Raid-Symbols (Stern mit sechs Zacken) erkennen. Handelt es sich um ein Raid-Event, leuchtet das Symbol leicht auf.

Wichtige Voraussetzung: Damit das Tera-Raid-Event aktiviert wird, müsst ihr über das PokéPortal die aktuellen PokéPortal-News empfangen.

Mehr zur Terakristallisierung selbst lest ihr im folgenden Artikel:

11 0 Mehr zum Thema Pokémon Karmesin/Purpur: Das ist Terakristallisierung und so funktioniert es

Raid-Event für das Titanen Glurak

Über schwarze Kristalle wird es außerdem zwei Mal im Dezember die Möglichkeit geben, sich ein Glurak mit der Tera-Typ Drache zu sichern. Das ist besonders spannend, da es ein Glurak so nicht in Karmesin/Purpur gibt. Mehr zu dem Glurak-Event lest ihr in unserer News "Pokémon Karmesin/Purpur enthüllt seltene Glurak-Form - so bekommt ihr sie im Tera-Raid".