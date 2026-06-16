Pokémon-Fan findet im Schrank alten Spielstand mit Mew wieder und das hat sogar noch ein seltenes Echtheitszertifikat von 1999 - Community sagt: sichere das schnell!

Dieser Pokémon-Fan hat gleich mehrfach Glück: Sein zertifiziertes Mew ist bisher sogar dem Batterietod entkommen!

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Samara Summer
16.06.2026 | 18:16 Uhr

Na, habt ihr Ähnliches in alten Schränken oder kommen da nur abgenutzte Klamotten und Staub zum Vorschein? (Bildquelle: Reddit R4g1ngD3m0n_) Na, habt ihr Ähnliches in alten Schränken oder kommen da nur abgenutzte Klamotten und Staub zum Vorschein? (Bildquelle: Reddit R4g1ngD3m0n_)

Das "Schnapp sie dir alle"-Konzept hat Spielende der originalen Pokémon Rot- und Blau-Editionen vor eine besondere Herausforderung gestellt. Ein Taschenmonster, nämlich Mew, war auf ganz normale Art nämlich nicht aufzutreiben.

Unter anderem auf Turnieren wurde es aber immer wieder an Fans verteilt. Diese Pokémon sind aber besonders inzwischen eine echte Rarität. Bei dem, was ein Community-Mitglied da aus einem alten Schrank gezogen hat, handelt es sich um einen absoluten Glücksfund.

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Dieser Pokémon-Fan hatte gleich in mehrfacher Hinsicht richtig Glück!

Reddit-User R4g1ngD3m0n_ hat einen alten Schrank durchgeschaut und ist dabei auf einen Game Boy Color samt Pokémon und Spielstand mit Mew gestoßen. Das Besondere dabei: Der Fan hat sogar noch ein physisches Echtheitszertifikat für das seltene Taschenmonster mit einer Mew-ID.

R4g1ngD3m0n_ berichtet, es 1999 bei einem Turnier erhalten zu haben, und auch zu diesem ist noch die Promo-Info vorhanden. Es handelte sich um eine Veranstaltung der sogenannten "Pokémon League: Nintendo Training Tour". Dieser Fund ist nicht nur Anlass zu Neid und Freude, sondern verursacht im Kommentarbereich auch direkt Panik:

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Der User gehört nämlich nicht nur zu den wenigen Personen, die vor über 25 Jahren ein Mew bei einem Event eingesackt und aufbewahrt haben, sondern es ist auch noch ein überraschender Glücksfall, dass die Batterie des Spiele-Moduls so lange mitgemacht hat.

Daher raten andere Community-Mitglieder sofort, die Rarität zu sichern, bevor sie einfach ausgelöscht wird. Der Glückspilz scheint sich dieser Gefahr oder den Gegenmaßnahmen aber zunächst mal gar nicht bewusst zu sein.

Agentsmith_21 rät: "Wie kann die Batterie noch nicht tot sein und das Savfile über die lange Zeit verloren?!?!?! Sichere das Savefile sofort." Daraufhin fragt der Fan erst mal, wie das überhaupt geht. Hier schaltet sich ein weiterer User mit Nickname Cinder_Quill ein:

Du brauchst ein Gerät, mit dem du den Spielstand auslesen kannst; etwas wie der GB-Operator ist sehr beliebt und einfach zu bedienen. Das ist absolut unglaublich, OP. Sichere es auf jeden Fall so schnell wie möglich.

Mew war in den ersten Editionen eine echte Rarität, weil es eigentlich gar nicht im Spiel sein sollte. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Genauere Infos dazu:
Mew war für Pokémon Gen 1 gar nicht geplant, wurde in letzter Minute heimlich eingebaut und hat dann die Verkaufszahlen geboosted
von Maximilian Franke
Mew war für Pokémon Gen 1 gar nicht geplant, wurde in letzter Minute heimlich eingebaut und hat dann die Verkaufszahlen geboosted

Das Thema wird weiter diskutiert und noch mehr User geben unterschiedliche Tipps. Zudem merkt eine Person an, dass die Mews heute so selten sind, gerade, weil vielen Batterien in Modulen der Saft ausging.

Es gab übrigens auch einen Glitch, um im Spiel an das Taschenmonster zu gelangen, beziehungsweise sind jede Menge gefälschte oder raubkopierte Module im Umlauf. Mit dem Zertifikat als Echtheitsbeweis samt ID hebt sich dieser Fund jedoch davon ab.

Habt oder hattet ihr jemals ein Mew in Pokémon Rot/Blau und beneidet ihr Personen, die ihre alten Spiele und Sammelartikel aufbewahrt haben? Einige könnten uns ja in den Hintern beißen, weil wir echte Scherze vor langer Zeit viel zu günstig vertickt haben.

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