Ich habe 30 Jahre lang nicht gewusst, dass ich in Pokémon Rot/Blau ein Geschenk von Prof. Eich bekomme, wenn ich auf Route 22 etwas Bestimmtes tue

Professor Eich kann durchaus spendabel sein. Aber dafür müssen wir einige Schritte befolgen.

Um die allererste Pokémon-Generation ranken sich bis heute allerhand Mythen und Schulhof-Geheimnisse. Einige davon sind natürlich kompletter Humbug – wird denken da nur an das berühmte Mew unter einem Truck – andere wiederum sind wahr und so obskur, dass selbst manch Fan der ersten Stunde sie noch nicht kannte.



So auch bei diesem kleinen Geheimnis aus Pokémon Rot/Blau, das ich selbst nie im Spiel erlebt habe: Professor Eich kann uns nämlich etwas schenken, das die meisten Fans nie bekommen werden.

5 Gratis-Pokébälle, wenn wir noch nichts gefangen haben

Wie Reddit-User LivingInformation290 nämlich geteilt hat, können wir von Professor Eich relativ am Anfang des Spiels fünf Pokébälle in die Hand gedrückt bekommen. Die Bedingungen dafür sind aber fast schon absurd spezifisch, sodass wohl kaum jemand sie erfüllt haben dürfte.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Autoplay

So müssen wir:

unseren Rivalen das zweite Mal nahe Vertania City besiegen

den Felsorden noch nicht verdient haben

keinen einzigen Pokéball gekauft oder gefunden haben

kein Pokémon gefangen/weiterentwickelt haben

Das heißt, ihr müsst den zweiten Kampf gegen euren Rivalen einzig mit eurem Starter-Pokémon bestreiten, das gleichzeitig noch nicht Level 16 erreicht haben darf – oder ihr müsst die Entwicklung abbrechen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Obendrein müsst ihr nach dem Kampf in die Anfangsstadt Alabastia zurückkehren, um mit dem Professor zu reden, obwohl es zu diesem Zeitpunkt in der Story überhaupt keinen Grund dafür gibt.

Übrigens stimmt der Punkt mit den Pokébällen anscheinend nur halb, obwohl er sich im Netz immer wieder finden lässt. User Darth_Bunghole verrät nämlich in den Kommentaren, dass man sehr wohl Pokebälle besitzen kann, sie dürfen sich nur nicht im Beutel befinden.

Stattdessen muss man sie im PC "verstecken", bevor man mit Professor Eich spricht. Clever! Nur die Regel, dass man nur einen Eintrag im Pokédex (euren Starter) haben darf, bleibt unangefochten.

Selbst die Tatsache, dass man seine Pokébälle im PC lagern kann, war einigen Usern nicht bewusst. Die meisten sind aber wenig überraschend über das Pokéball-Geschenk verwundert und hatten noch nie davon gehört. Ob all diese Schritte am Ende die fünf Gratis-Bälle wert sind, ist ohnehin fragwürdig.

Wusstet ihr schon von diesem Geschenk und habt es euch vielleicht sogar damals geholt?