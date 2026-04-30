Schon seit ich 9 wurde, stürzen mich Sonderbonbons in jedem Pokémon-Spiel in die Sinnkrise

Für Eleen ist seit jeher nicht der Meisterball das Item, bei dem sie nie weiß, wann sie ihn einsetzen soll. Nein, es sind die vermaledeiten Sonderbonbons.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
30.04.2026 | 16:44 Uhr

Die gefürchteten Sonderbonbons: Eine Verantwortung, die Eleen einfach nicht auferlegt werden darf. (© The Pokémon Company) Die gefürchteten Sonderbonbons: Eine Verantwortung, die Eleen einfach nicht auferlegt werden darf. (© The Pokémon Company)

Es gibt ja so einige nützliche Items in den Pokémon-Spielen. Ob sie nun KP heilen oder Stats verbessern, es lohnt sich definitiv, sie einzusetzen. Bei einigen Items ist das aber gar nicht so einfach – namentlich den besonders seltenen Gegenständen, wo ich mir gut überlegen will, wann ich sie benutze.

Für viele Pokémon-Fans dürfte natürlich der Meisterball genau dieses Item sein. Immerhin gibt’s davon nur einen einzigen im Spiel und er fängt ein Pokémon garantiert. Mein persönlicher Endgegner ist aber seit jeher ein ganz anderes Item: Sonderbonbons.

Eleen Reinke
Eleen Reinke

Eleen tut sich schon immer schwer damit, besonders wertvolle und limitierte Items in RPGs aufzubrauchen. Meist läuft sie das ganze Spiel lang mit Max-Revives, Top-Elixieren und Co. umher. Man weiß ja nie, wann man sie mal ganz dringend braucht! ...Und dann läuft der Abspann über den Bildschirm.

Wann ist denn nun der perfekte Moment?

Schon seit Pokémon Gelb auf dem Game Boy Color schlage ich mich mit den Sonderbonbons rum. Dabei sind sie eigentlich extrem nützlich: Gibt man einem Pokémon eines der Süßigkeiten, steigt es um ein Level auf. Praktisch!

Hier liegt aber auch das Pikachu im Pfeffer begraben: Da Pokémon auf niedrigeren Leveln deutlich weniger Erfahrungspunkte für den Aufstieg brauchen und es daher viel schneller geht, lohnt es sich am meisten, die Sonderbonbons lange aufzuheben. 

Außerdem setze ich sie am besten ein, wenn das Pokémon frisch im Level aufgestiegen ist. Sonderbonbons füllen nämlich schlicht die fehlenden Erfahrungspunkte bis zur nächsten Stufe auf. Ist mein Pokémon eh schon fast da, fühlt es sich wie Verschwendung an.

All das führt bei mir seit jeher dazu, dass ich einfach nie den perfekten Moment finde, um Sonderbonbons einzusetzen. 

Video starten 3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Grinde ich noch das eine Level, ehe ich eines der wertvollen, limitierten Bonbons einsetze? Jetzt habe ich vergessen, es direkt nach dem Aufleveln zu benutzen, da kann ich bis zur nächsten Stufe auch noch trainieren … dann denke ich bestimmt dran, das Sonderbonbon zu benutzen (tue ich nicht).

Und ehe ich mich versehe, habe ich mit diesen Argumenten meine alte Goldene Edition mal wieder durchgezockt, Endgegner Rot besiegt, meine Pokémon sind irgendwo um Level 80 und ich habe noch immer eine Tasche voller – jetzt nutzloser – Sonderbonbons.

Hoppla. Das kommt eben davon, wenn man sich zu viele Gedanken macht und bis ins letzte Detail optimieren will. Aber ich kann einfach nicht anders!

Ein (halbes) Problem der Vergangenheit

In den alten Pokémon-Spielen war dieses Problem natürlich für mich deutlich größer, als es heutzutage ist. Zum einen sind die Titel generell einfacher geworden, Grind ist also ohnehin kein so großes Thema mehr.

Außerdem sind Sonderbonbons in späteren Spielen nicht mehr so streng limitiert. Zwar können sie in der Regel nicht einfach mit Pokédollar gekauft, dafür aber meist gegen spezielle Währungen getauscht werden – etwa in Diamant/Perle gegen die Gewinnpunkte des Duellparks, oder im Karmesin/Purpur-DLC gegen Blaubeer-Punkte.

Mehr zu Pokémon:
1
Pokémon TCG Pocket schenkt euch jetzt 120 Pack-Sanduhren und so einfach bekommt ihr sie
von Linda Sprenger
2
Pokémon Legenden Z-A schenkt euch jetzt ein mächtiges Shiny-Pokémon via Geheimgeschenk und so bekommt ihr es
von Linda Sprenger

Das ist zwar trotzdem mühselig, aber ich muss mir theoretisch nicht mehr so genau überlegen, wie ich ein stark limitiertes Item "richtig" einsetze. Was nicht heißt, dass ich es nicht trotzdem tue. Dafür haben die alten Spiele mich wohl doch zu sehr geprägt.

Vielleicht schaffe ich es ja eines Tages mal, aus diesem eingeprägten Denken rauszukommen. Bis dahin schleppe ich eben eine Tasche voller Sonderbonbons mit mir rum.

Ergeht es euch mit den Sonderbonbons ähnlich oder spart ihr wichtige Items in anderen Spielen auch immer so lange auf, bis sie nutzlos sind?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Pokémon Rot + Blau
Amazon
Pokémon Rot + Blau
ab 16,98 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Rot & Blau

Pokémon Rot & Blau

Genre: Rollenspiel

Release: 08.10.1999 (GBC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Schon seit ich 9 wurde, stürzen mich Sonderbonbons in jedem Pokémon-Spiel in die Sinnkrise

vor 3 Wochen

Enkelkind entdeckt eingeschweißte Pokémon-Editionen Blau und Gelb bei seiner Oma - zusammen sind sie locker 3.000 Euro wert

vor 3 Wochen

Ich wusste 30 Jahre lang nicht, dass sich in Pokémon Rot/Blau meine Spielfigur gar nicht wirklich bewegt

14.03.2026

Pokémon Rot/Blau: Ich habe 25 Jahre gebraucht, um diesen offensichtlichen Grafikunterschied zwischen den Editionen zu bemerken und kann's kaum fassen

04.03.2026

Pokémon-Fan entdeckt nach 30 Jahren ein Event-Mew im Savegame seiner Roten Edition und die Community hilft bei der Rettung
mehr anzeigen
Preisvergleich
alle anzeigen
Pokémon Rot + Blau
Amazon
Pokémon Rot + Blau
ab 16,98 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Wenn ihr Stranger Things liebt, solltet ihr unbedingt einen Blick auf dieses Netflix-Meisterwerk mit einem 95% Rotten Tomatoes-Score und 3 Staffeln werfen   21     2

vor 5 Minuten

Wenn ihr Stranger Things liebt, solltet ihr unbedingt einen Blick auf dieses Netflix-Meisterwerk mit einem 95% Rotten Tomatoes-Score und 3 Staffeln werfen
Nach fast einem ganzen Jahrzehnt zählt diese Soundbar noch immer zu den beliebtesten Modellen!

vor 19 Minuten

Nach fast einem ganzen Jahrzehnt zählt diese Soundbar noch immer zu den beliebtesten Modellen!
In diesem neuen Anime-GTA könnt ihr verhaftet werden und müsst eure Stunden im Gefängnis tatsächlich abarbeiten

vor 23 Minuten

In diesem neuen Anime-GTA könnt ihr verhaftet werden und müsst eure Stunden im Gefängnis tatsächlich abarbeiten
Saros: 7 Einstellungen, die ihr euch vor dem Spielstart ansehen solltet – HDR, Grafik, Steuerung und mehr

vor 38 Minuten

Saros: 7 Einstellungen, die ihr euch vor dem Spielstart ansehen solltet – HDR, Grafik, Steuerung und mehr
mehr anzeigen