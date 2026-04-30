Schon seit ich 9 wurde, stürzen mich Sonderbonbons in jedem Pokémon-Spiel in die Sinnkrise

Die gefürchteten Sonderbonbons: Eine Verantwortung, die Eleen einfach nicht auferlegt werden darf. (© The Pokémon Company)

Es gibt ja so einige nützliche Items in den Pokémon-Spielen. Ob sie nun KP heilen oder Stats verbessern, es lohnt sich definitiv, sie einzusetzen. Bei einigen Items ist das aber gar nicht so einfach – namentlich den besonders seltenen Gegenständen, wo ich mir gut überlegen will, wann ich sie benutze.



Für viele Pokémon-Fans dürfte natürlich der Meisterball genau dieses Item sein. Immerhin gibt’s davon nur einen einzigen im Spiel und er fängt ein Pokémon garantiert. Mein persönlicher Endgegner ist aber seit jeher ein ganz anderes Item: Sonderbonbons.

Eleen Reinke Eleen tut sich schon immer schwer damit, besonders wertvolle und limitierte Items in RPGs aufzubrauchen. Meist läuft sie das ganze Spiel lang mit Max-Revives, Top-Elixieren und Co. umher. Man weiß ja nie, wann man sie mal ganz dringend braucht! ...Und dann läuft der Abspann über den Bildschirm.



Wann ist denn nun der perfekte Moment?

Schon seit Pokémon Gelb auf dem Game Boy Color schlage ich mich mit den Sonderbonbons rum. Dabei sind sie eigentlich extrem nützlich: Gibt man einem Pokémon eines der Süßigkeiten, steigt es um ein Level auf. Praktisch!

Hier liegt aber auch das Pikachu im Pfeffer begraben: Da Pokémon auf niedrigeren Leveln deutlich weniger Erfahrungspunkte für den Aufstieg brauchen und es daher viel schneller geht, lohnt es sich am meisten, die Sonderbonbons lange aufzuheben.

Außerdem setze ich sie am besten ein, wenn das Pokémon frisch im Level aufgestiegen ist. Sonderbonbons füllen nämlich schlicht die fehlenden Erfahrungspunkte bis zur nächsten Stufe auf. Ist mein Pokémon eh schon fast da, fühlt es sich wie Verschwendung an.

All das führt bei mir seit jeher dazu, dass ich einfach nie den perfekten Moment finde, um Sonderbonbons einzusetzen.

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Grinde ich noch das eine Level, ehe ich eines der wertvollen, limitierten Bonbons einsetze? Jetzt habe ich vergessen, es direkt nach dem Aufleveln zu benutzen, da kann ich bis zur nächsten Stufe auch noch trainieren … dann denke ich bestimmt dran, das Sonderbonbon zu benutzen (tue ich nicht).

Und ehe ich mich versehe, habe ich mit diesen Argumenten meine alte Goldene Edition mal wieder durchgezockt, Endgegner Rot besiegt, meine Pokémon sind irgendwo um Level 80 und ich habe noch immer eine Tasche voller – jetzt nutzloser – Sonderbonbons.

Hoppla. Das kommt eben davon, wenn man sich zu viele Gedanken macht und bis ins letzte Detail optimieren will. Aber ich kann einfach nicht anders!

Ein (halbes) Problem der Vergangenheit

In den alten Pokémon-Spielen war dieses Problem natürlich für mich deutlich größer, als es heutzutage ist. Zum einen sind die Titel generell einfacher geworden, Grind ist also ohnehin kein so großes Thema mehr.

Außerdem sind Sonderbonbons in späteren Spielen nicht mehr so streng limitiert. Zwar können sie in der Regel nicht einfach mit Pokédollar gekauft, dafür aber meist gegen spezielle Währungen getauscht werden – etwa in Diamant/Perle gegen die Gewinnpunkte des Duellparks, oder im Karmesin/Purpur-DLC gegen Blaubeer-Punkte.

Das ist zwar trotzdem mühselig, aber ich muss mir theoretisch nicht mehr so genau überlegen, wie ich ein stark limitiertes Item "richtig" einsetze. Was nicht heißt, dass ich es nicht trotzdem tue. Dafür haben die alten Spiele mich wohl doch zu sehr geprägt.

Vielleicht schaffe ich es ja eines Tages mal, aus diesem eingeprägten Denken rauszukommen. Bis dahin schleppe ich eben eine Tasche voller Sonderbonbons mit mir rum.

Ergeht es euch mit den Sonderbonbons ähnlich oder spart ihr wichtige Items in anderen Spielen auch immer so lange auf, bis sie nutzlos sind?