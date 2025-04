Spieler gibt sein Pokémon Gelb-Modul zur Reparatur ab, bekommt Mew auf Level 100 und Meisterbälle geschenkt

Nach einer Reparatur hat ein Spieler neue Inhalte auf dem Pokémon-Gelb-Modul. Wie ist das möglich?

Es ist kein Geheimnis, dass physische Videospiele nicht für die Ewigkeit gemacht sind. CDs verrotten, DS-Module werden nach Jahren nicht mehr gelesen und bei Game-Boy-Cartridges funktionieren irgendwann die Batterien nicht mehr.

Letzteres macht sich vor allem bei Spielen wie Pokémon bemerkbar, weil dadurch die Speicherfunktion verloren geht. Zum Glück lässt sich die Batterie austauschen und die alten Module damit wieder funktionstüchtig machen – in einem bestimmten Fall sorgt ein zusätzlicher Service aber für Fragen.

Nach Reparatur: Spielstand mit starken Pokémon und vielen Meisterbällen

Auf Reddit teilt ein User Fotos von der gelben Pokémon-Edition, die er vor einigen Jahren aufgrund einer kaputten Batterie in die Reparatur geschickt hat.

Als der Redditor mit dem Usernamen telepathicsquids die Edition Jahre später einlegt, staunt er nicht schlecht über den vorhandenen Speicherstand: Darauf befinden sich das seltene Event-Pokémon Mew, das legendäre Mewtu sowie alle Starter-Pokémon der ersten Generation auf Level 100. Als Zusatz sind eine Tonne Meisterbälle vorhanden.

Die Sorge des Redditors: Der Grund, weshalb telepathicsquids die Geschichte gemeinsam mit Fotos des Innenlebens des Moduls teilt, ist der Verdacht, dass neben dem Ersetzen der Batterie womöglich das Modul durch eine Fälschung ausgetauscht worden sein könnte.

Die Community gibt jedoch rasch Entwarnung und verrät, was wahrscheinlich wirklich hinter dem Speicherstand mit den vielen seltenen Pokémon und Meisterbällen steckt.

Das steckt dahinter

In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag entdecken wir einschlägige Erklärungen von der Community. So sieht das Modul äußerlich völlig in Ordnung aus. Die Änderung wird im Spiel selbst vorgenommen worden sein.

Mehrere Kommentator*innen vermuten, dass die Person, die den Reparaturservice ausgeführt hat, mithilfe von eigenen Speicherständen die Funktionalität der neuen Batterie testet. Anhand sogenannter "Cart Reader" beziehungsweise "Cart Writer" lassen sich vorhandene Speicherstände von Modulen auslesen und auf externe Geräte wie PCs übertragen. Umgekehrt können damit Module mit bereits exportierten Speicherstände überschrieben werden.

Die Pokémon sowie Meisterbälle allein sind kein Hinweis darauf, dass ein Modul gefälscht ist oder darauf mit externen Geräten gecheated wurde. Abgesehen von Mew lassen sich alle Pokémon im regulären Spielverlauf ergattern – auch wenn für mehrere Starter-Pokémon ein Tausch notwendig ist.

Mew kann außerdem im regulären Spiel über einen Glitch gefangen werden. Dafür sind einige spezielle Schritte notwendig – genauso wie für multiplizierte Gegenstände. Mithilfe des MissingNo.-Glitches lassen sich in den Editionen der ersten Generation Items vervielfältigen.

Netter Bonus: Dass die Person von der Reparatur den Speicherstand mit den Pokémon auf Level 100 sowie den Meisterbällen auf dem Modul gelassen hat, sehen die Kommentator*innen als freundlichen Bonus. Übrigens auch die Tatsache, dass im Rahmen der Reparatur ein Batteriehalter eingesetzt wurde, der den Austausch der Batterie in Zukunft deutlich vereinfacht.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr ebenfalls ähnlich positive Überraschungen durch einen Reparaturservice erlebt?