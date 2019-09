Pokémon GO: Gen 5-Shinys sind da - Seht hier erste Bilder

Ab sofort können Pokémon GO-Trainer wieder die Pokébälle wetzen: Die ersten Monster der 5. Generation sind jetzt im Rahmen der dritten Woche des Ultra Bonus-Events ins Spiel gekommen, und nicht nur das: Drei Taschenmonster aus der Einall-Region können wir aktuell auch in ihrer schillernden Form fangen.

Diese Shinys aus der 5. Genertion gibt's jetzt bei Pokémon GO:

Nagelotz

Yorkleff

Klikk

So sehen die ersten 3 Shinys aus der Einall-Region aus

Erste Trainer haben bereits Gen 5-Shinys gefangen und teilen ihre Bilder im The Silph Road-Reddit:

Die Unterschiede zur den normalen Formen? Shiny-Nagelotz hat blaue anstatt rote Augen, sein Fell ist dunkelbraun. Shiny-Yorkleffs Augenfarbe ist grün anstatt braun, sein Fell erstrahlt in gelb. Und das schillernde Klikk glänzt nicht silber, sondern golden. Seine "Nase" ist grün und nicht blau.

Woher bekomme ich die Shinys der 5. Generation?

Shiny-Nagelotz und Shiny-Yorkleff bekommt ihr

mit der nötigen Portion Glück in der Wildnis

mit der nötigen Portion Glück aus 2-km-Eiern

mit der nötigen Portion Glück in 1-Sterne-Raids

Die Chance, ein Shiny zu erhalten, dürfte bei den beiden 1 zu 450 betragen (via MeinMMO).

Bei Shiny-Klikk benötigt ihr vor allem Geduld: Das Zahnrad-Monster taucht nur in Raids auf oder schlüpft aus 10-km-Eiern. Da es nicht in der Wildnis vorkommt, dürfte immerhin die Chance höher sein, das Pokémon in seiner schillernden Form zu bekommen.

Immerhin verringern Inkubatoren die Kilometerzahl fürs Eier-Ausbrüten gerade um die Hälfte - also brütet was das Zeug hält.

Welche Monster der 5. Generation gibt es noch?

Aktuell sind noch nicht alle Pokémon der fünften Generation fangbar, bereits bestätigt sind jedoch: