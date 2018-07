Pokémon GO - Glücks-Pokémon doch noch nicht verfügbar, Fans sind sauer

Gestern ging ein neues Update für Pokémon GO live, das unter anderem einen komplett neuen Pokémon-Typ bringen sollte: Glücks-Pokémon.

Wie sich nun herausstellt, sind die Lucky Pokémon aber noch gar nicht im Spiel.

Der offizielle Twitter-Kanal stellte klar: Die Glücks-Pokémon sind noch nicht verfügbar. Sie werden erst aktiviert, wenn alle Spieler ihre Version aktualisiert haben.

Attention, Trainers! Lucky Pokémon are not currently available. After Pokémon GO has been updated for all users, this feature will be enabled. We appreciate your patience.