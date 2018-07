Gestern gab es den Leak zu den Lucky Pokémon, heute lässt Niantic die Katze aus dem Sack und enthüllt die neuen Glücks-Pokémon in Pokémon GO offiziell.

Glückspokémon entstehen beim Tauschen

In einem Blogeintrag stellen die Entwickler die neuen Biester genauer vor und verraten, dass sie nur durch das Tauschen mit Freunden entstehen können.

Alle Infos zu Glückspokémon in der Übersicht:

Pokémon werden beim Tauschen zufällig zu Glücks-Pokémon

Je mehr Zeit ein Pokémon in der Box eines Trainer verbringt, desto höher ist die Chance, dass es beim Tausch zu einem Glücks-Pokémon wird

Glücks-Pokémon benötigen weniger Sternenstaub zum Aufleveln/für Power-Ups

Sie werden im Pokédex mit goldenem Hintergrund erfasst

Die neue Pokémon-Variante ist ab sofort in Pokémon GO verfügbar. Das Update ist bereits erschienen.

Überarbeitete Geschenk-Funktion

Mit der Einführung der Glücks-Pokémon wird auch das Geschenk-Feature angepasst.

Wer Geschenke verschickt, erhält dafür Erfahrungspunkte

Geschenke enthalten nun auch Sternenstaub als Überraschung

Nicht versendete Geschenke können nun weggeworfen werden

Auch die Freundes-Liste wurde angepasst. Wir können ab sofort unseren Freunden Spitznamen geben. Dafür klickt ihr auf das Profil eines Freundes und scrollt nach unten, bis ihr unter Einstellungen "Spitznamen eingeben" findet.

Außerdem können wir unsere Freundesliste nun mit einem Button in der unteren rechten Ecke nach verschiedenen Faktoren sortieren (Name, Spitzname, Freundschaftslevel, Geschenk).

Pokémon GO wird immer sozialer: Niantic rückt soziale Interaktionen mit Mitspielern immer weiter in den Fokus von Pokémon GO. Zur Ankündigung der kommenden Features liefert das Studio auch einen neuen kurzen Trailer, der Trainer beim gemeinsamen Spielen zeigt.

Welches Taschenmonster hättet ihr gerne als Glücks-Pokémon?