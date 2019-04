Latios kehrt als Raid-Boss in Pokémon GO zurück - Die besten Konter

Mit Latios bringt Niantic erneut ein legendäres Taschenmonster in die Welt von Pokémon GO ihm Rahmen spezieller Raids zurück: Latios, das mächtige Flug-Monster aus der dritten Generation. Latios wird sowohl in der normalen (blauen) Version als auch in der schillernden (grünen) Version fangbar sein - und zwar eine ganze Woche lang.

Ab wann können wir Latios fangen?

Start: Montag, 15. April 2019 um 22 Uhr deutscher Zeit

Ende: Montag, 22. April um 22 Uhr deutscher Zeit

Latios tritt innerhalb dieser Zeit als Raid-Boss auf.

So besiegt ihr Latios - Die besten Konter

Latios ist ein legendärer Tier 5-Raid-Boss vom Typ Drache und Psycho.

WP im Raid: 52220

52220 WP nach dem Fangen: 2178 (ohne Wetter-Boost, Level 20); 2723 (bei windigem Wetter, Level 25)

Für den Raid empfiehlt die Seite Pokémon GO Hub 4 bis 5 Spieler. Tut euch also mit anderen zusammen und geht das legendäre Biest gemeinsam an.

Welche Pokémon helfen im Kampf? Gegen ein Drachen-Pokémon sind Drachen am wirksamsten. Stellt also sicher, dass ihr starke Monster dieses Typs im Team habt, zum Beispiel:

Rayquaza

Brutalanda

Dragoran

Palkia

Dialga

Ebenfalls hilfreich:

Gengar

Giratina

Latios (wenn ihr bereits eines gefangen habt, natürlich)

Mewtu

Gerücht: Rüstungsformen in Pokémon GO

Kommt bald ein gepanzertes Pokémon?

Schnappt ihr euch das legendäre Biest?