Rüstungsform in Pokémon GO - Kommt bald ein gepanzertes Pokémon?

Pokémon GO könnte demnächst eine komplett neue Entwicklungsstufe der kleinen Kampfmonster einführen: Rüstungsformen. Nachdem bereits die Registrierung eines Markennamens für entsprechende Spekulationen gesorgt hat, gibt es jetzt auch noch einen Leak, der auf ein ganz bestimmtes gepanzertes Pokémon hindeutet.

Dataminer entdecken Hinweis auf gepanzerten Mewtu

Mewtu mit Panzer? Pokémon GO könnte demnächst ein ganz besonderes Pokémon bekommen. Mewtu gehört sowieso schon zu den mächtigsten Monstern, aber sein gepanzerte Version übertrifft das nochmal.

Dataminer haben jetzt Hinweise darauf gefunden, dass der gepanzerte Mewtu bald in Pokémon GO verfügbar sein wird. Zumindest deuten sie die folgenden Bezeichnungen so, die in den Tiefen des Spielcodes gefunden wurden:

Wie kommen sie darauf? Hinter "Mewtwo_a" könnte sich tatsächlich die gepanzerte Fassung von Mewtu verbergen, wenn das "a" für "armored" steht. Das wirkt auf den ersten Blick vielleicht an den Haaren herbeigezogen, macht im Kontext aber durchaus Sinn.

MonPoké

Das verbirgt sich hinter dem mysteriösen Pokémon-Ableger

Wieso eine Rüstungsform von Mewtu wahrscheinlich ist

Es gibt sie schon: Der gepanzerte Mewtu existiert bereits und feiert bald ein Comeback. In mehreren Pokémon-Filmen war der gepanzerte Mewtu bereits zu sehen. Wie der Zufall so spielt, erscheint einer davon demnächst als Neuauflage.

Das CGI-Remake Pokemon the Movie: Mewtwo Strikes Back EVOLUTION wird demnächst in Japan veröffentlicht und im Original war Mewtu in einer Rüstung zu sehen. Möglicherweise haben die entdeckten Bezeichnungen also etwas damit zu tun.

Wann könnte die Rüstungform kommen? Der neue Kinofilm startet am 12. Juli in den japanischen Kinos. Zu diesem Zeitpunkt könnte dann auch der gepanzerte Mewtu in Pokémon GO in Erscheinung treten.

Pokémon Schwert & Schild könnten Rüstungsformen einführen. Dass das neue Pokémon-RPG derartige Entwicklungsformen mit sich bringt, wird schon länger vermutet. Unter anderem legt das auch die Registrierung eines Markennamens nahe.

Demnach könnte auch in diesem Zusammenhang der gepanzerte Mewtu Einzug in Pokémon GO halten.

Aber freut euch nicht zu früh: Bisher handelt es sich bei all dem allerdings immer noch nur um Spekulationen. Ihr solltet sie also mit der gebührenden Vorsicht genießen.

Wie fändet ihr Rüstungsformen in Pokémon GO und Pokémon Schwert und Schild?

