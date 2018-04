Der letzte Community Day in Pokémon GO ging am Wochenende über die Bühne und stellte das Elektro-Schaf Voltilamm in den Mittelpunkt. Durch einen Leak auf der japanischen Community Day-Seite wissen wir schon jetzt, welches Pokémon als nächstes seinen großes Auftritt feiern darf.

Wie es aussieht, steht nach Bisasam nun auch Glumanda als das nächste Starter-Pokémon der ersten Generation im Rampenlicht.

The official Japanese Community Day page has leaked text revealing the next Community Day will be: Charmander! Get ready for a Saturday Community Day on May 19th, travelers! pic.twitter.com/QDVsD1Nji7