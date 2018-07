Update 22. Juni 2018: Nachdem ein Dataminer die das Regi-Trio im Code gefunden hat, ist es nun offiziell: Regice, Regirock und Registeel kommen in die Raid-Arenen von Pokémon GO. Allerdings nicht alle auf einmal.

Welches Regi-Pokémon erscheint in Deutschland zuerst?

Den Anfang macht Regice, das ab jetzt bis zum 19. Juli 2018 verfügbar ist.

Das solltet ihr im Kampf gegen Regice wissen: Das Eispokémon hat wie seine anderen beiden Regi-Kollegen einen sehr hohen Verteidigungswert. Immerhin hat es eine Schwäche gegen Feuer-, Kampf-, Gestein- und Stahl-Attacken.

Regirock und Registeel sollen ebenfalls verfügbar sein. Welches der beiden Regice ab dem 19. Juli ablöst, ist noch nicht bekannt.

WP, Angriffs-, Verteidigungswert und mehr Infos zum Regi-Trio entnehmt ihr der unteren Tabelle:

Das müsst ihr über Regice, Regirock & Registeel wissen

Das Regi-Trio stammt aus der dritten Generation, die mit den Editionen Rubin und Saphir eingeführt wurden. Jedes der drei Biester gehört einem bestimmten Typen an: Regice (Eis), Regirock (Gestein) und Registeel (Stahl).

Das besondere am Regi-Trio in Pokémon GO: Jedes Monster des Regi-Trios weist einen besonders hohen Verteidigungswert auf (Tabelle unten), während der Angriffswert im Vergleich zu anderen legendären Pokémon eher gering ist.

Sie sind in Arenen deshalb am effektivsten in der Defensive - nützen tut euch das im Moment aber wenig, weil Niantic noch nicht erlaubt, legendäre Pokémon in Arenen einzusetzen. Falls es irgendwann doch dazu kommen könnte, hättet ihr mit dem Trio gute Arena-Verteidiger. Mit ihrem geringen Angriffswert dürften sie sich als Angreifer hingegen kaum als nützlich erweisen.