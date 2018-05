Gute Neuigkeiten für Pokémon GO-Fans aus Zentraleuropa: Niantic veranstaltet im Sommer ein großes Event in Dortmund. Am Wochenende vom 30. Juni bis 1. Juli finden wir im Westfalenpark eine Safari Zone, in der sich zahlreiche Pokémon tummeln werden.

Letztes Jahr fand bereits das Pokémon GO-Fest in Chicago statt, von dem viele Fans enttäuscht waren. Damals haben die Tickets 20 US-Dollar gekostet. Diesmal finden sich auf der offiziellen Pokémon GO-Website keine Preisangaben. Von daher können wir davon ausgehen, dass der Eintritt frei sein wird.

Safari-Zone lockt mit Regionals

Trainer bekommen in der Safari Zone zwei Tage lang die Chance, ihren Pokédex zu vervollständigen und auch Monster zu fangen, "die nur selten zuvor in Europa gesichtet wurden". Keine Frage, die Rede ist von Regionals wie Porenta und Kangama. Mit ein bisschen Glück treffen wir auch auf regionalspezifische Monster wie Tauros oder Tropius, die sich hierzulande bisher noch gar nicht gezeigt haben.

Wie Pokémon GO-Hub berichtet, finden insgesamt drei große Pokémon Go-Veranstaltungen im Sommer 2018 statt: die Safari-Zone in Dortmund, eine in Japan und ein zweites Pokémon GO-Fest in Chicago.

Niantic will Spielern, die es nicht zu den jeweiligen Events schaffen, übrigens auch diversen Challenges und Ingame-Aktivitäten bieten. So sollen alle Trainer weltweit eingebunden werden.

Fahrt ihr zum Event nach Dortmund?