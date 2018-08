Im September könnt ihr euch das legendäre Pokémon Entei in Pokémon GO schnappen.

Das Feuer-Pokémon gibt's als Belohnung für neue Feldforschungen, die im September eingeführt werden.

Wir verraten euch, was ihr tun müsst, um Entei zu bekommen.

So könnt ihr Entei im September fangen

Am 1. September geht's los: Niantic zufolge gibt's ab dem 1.9. um 22:00 Uhr die neue Belohnung für abgeschlossene Feldforschungen. Ab dann wird Entei verfügbar sein und Raikou ablösen, das im August die Belohnung für Fedforschungsdurchbrüche ist.

Was muss ich tun? Ihr müsst einen Feldforschungsdurchbruch erzielen, also insgesamt sieben Stempel bei eurer Feldforschung sammeln. Feldforschungen bekommt ihr an Pokéstops.

Pro Tag könnt ihr einen Stempel sammeln, indem ihr die Aufgaben löst. Nach sieben Tagen habt ihr dann einen Durchbruch und habt dann eine Chance, Entei zu begegnen und es zu fangen.

Darum freuen sich Spieler auf Entei

Entei ist nicht völlig neu in Pokémon GO, das Feuer-Monster gab's bereits als Raid-Boss.

Das Problem: Entei war so stark, dass es nur mit einer guten Gruppe anderer Spieler besiegbar war.

Da aber nicht jeder Spieler über das nötige Level verfügt und es vor allem auf dem Land schwierig ist, eine Raid-Gruppe zu finden, gingen viele Trainer leer aus.

Nun hat jeder die Möglichkeit, Entei als Belohnung zu bekommen. Es ist keine Gruppe nötig.

Darüber hinaus gilt Entei nach Lavados als zweitstärkstes Feuer-Pokémon im Spiel. Es hat viele Lebenspunkte und haut trotzdem viel Schaden raus.

Entei ist damit ein extrem starker Feuer-Angreifer.

Enteis stärkste Angriffe:

Flammenwurf Sofort-Attacke Hitzekoller Lade-Attacke Flammenwurf Lade-Attacke

Solltet ihr übrigens Raikou noch nicht euer Eigen nennen, habt ihr noch bis zum 31. August Zeit, genügend Stempel zu sammeln. Ihr schafft also ab heute noch, sieben Stempel zu bekommen.

Freut ihr euch auf Entei?