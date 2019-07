Team Rocket schon wieder aus Pokémon GO entfernt & Fans sind genervt

Dass sie irgendwann in Spiel kommen werden, war schon länger klar, doch jetzt ist es offiziell. Team Rocket hat Pokémon GO infiltriert und lauert Spielern auf der ganzen Welt an Pokéstops auf, um uns dort mit ihren schattenartigen Crypto-Pokémon zu überfallen. Doch kurz nach der Einführung der kultigen Bösewichte, scheint das neue Feature schon an seine Grenzen zu stoßen.

Team Rocket ist jetzt in Pokémon GO...

Seltsame PokéStops überall: Das Team Rocket-Event wurde über den offiziellen Twitter-Kanal von Pokémon GO angekündigt. Dort hieß es nämlich, dass Professor Willow, dass immer mehr Trainer von "eingefärbten" PokéStops berichtetet haben. Pokémon GO-Spieler, die auf derartige PokéStops getroffen sind, wurden dann von Team Rocket-Mitgliedern angegriffen.

Trainers, we have an incoming message from Professor Willow: “I’ve noticed an alarming number of reports from Trainers who have found PokéStops that look...discolored?” Trainers, please report any PokéStops that look different with #PokemonGO. pic.twitter.com/oxpXR7ZlSm — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 22, 2019

Die Schatten-Pokémon sind da: Mit einem Sieg über Team Rocket bekommen Spieler im Anschluss die neuen Krypto-Pokémon einzufangen, über die wir schon in der Vergangenheit berichtet haben. Die sogenannten Schatten-Pokémon sind von einer dunklen Aura umgeben und müssen nach dem Einfangen erst mit der Hilfe von Bonbons und Sternenstaub "gereinigt" werden.

...und auch gleich wieder weg

Keine Sichtungen mehr: Wer jetzt gleich nach draußen stürmen möchte, um Team Rocket zu verprügeln, wird aber vielleicht enttäuscht, denn ein neuer Tweet des Pokémon GO-Kanals scheint anzudeuten, dass das Event ein vorzeitiges Ende gefunden hat.

Professor Willow has noticed that sightings of discolored PokéStops and Pokémon enshrouded in a shadowy aura have...suddenly stopped? ? ? Hmm... This phenomenon keeps getting more troubling the more we investigate it. ? — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 23, 2019

Es heißt nämlich, dass die Sichtungen der seltsamen PokéStops plötzlich aufgehört haben. Eine Erklärtung, warum das so ist oder wann mit der Rückkehr der Bösewichte zu rechnen ist, gibt es nicht. Zudem sind sich die Fans auch nicht sicher, ob damit auch gemeint sein könnte, dass die betroffenen PokéStops einfach nur sehr selten sind und keine neuen mehr dazu kommen.

Die Reaktion der Spieler auf diese Meldung ist jedenfalls nicht gerade freudig:

In other words you broke your own feature and don't know how to fix it. Wtg. — ArminJace (@NighthawkJack) July 23, 2019

"In anderen Worten, euer neues Feature ist kaputt und wisst nicht, wie ihr es reparieren sollt."

They're already gone and i didn't saw a single one of them, so lame — Raúl Ramos (@RxulRamos) July 23, 2019

"Sie sind schon wieder weg und ich habe keinen einzigen von ihnen gesehen, so langweilig."

Just admit already you turned it off because it was broken af the moment you turned it on — Evelien G? (@Eeveelien) July 23, 2019

"Gebt doch einfach zu, dass ihr es abgeschaltet habt, weil in dem Augenblick kaputt war, als ihr es freigeschaltet habt."

Bisher keine Stellungnahme: Wir haben an offizieller Stelle nachgefragt, wie der aktuelle Status des Team Rocktet-Events ist und werden euch gegebenfalls mit einem Update versorgen.

Seid ihr Team Rocket begegnet?